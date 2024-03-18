16 asker ölmüştü: Devlet Başkanı talimat verdi

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 16 askerin öldüğü saldırının faillerinin yakalanması için talimat verdi

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:19
16 asker ölmüştü: Devlet Başkanı talimat verdi
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, güneydeki Delta eyaletinde 16 askerin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faillerinin yakalanması amacıyla talimat verdi.

Tinubu, yaptığı yazılı açıklamada, Delta eyaletindeki silahlı saldırının doğrudan ulusa yönelik olduğunu belirtti.

Saldırının faillerini yakalama talimatı verdiğini kaydeden Tinubu, hükümetinin Nijerya'nın her yerinde barış ve huzuru sağlayana kadar durmayacağını vurguladı.

Tinubu, "Bu iğrenç suçtan sorumlu olan korkaklar cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde hafta sonu barış koruma görevindeki askerlere yönelik saldırıda aralarında iki binbaşı ve bir yüzbaşının da bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti.


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