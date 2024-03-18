Fatih'in tılsımlı madalyonu satışa çıktı: İlk portresi

Fatih Sultan Mehmed'in, 540 ila 590 yıl önce yaptırdığı düşünülen bronz madalyonu satışa çıkarıldı. İngiltere'de yapılacak olan müzayede de madalyon için biçilen miktar 1.5 milyon sterlin ila 2 milyon sterlin (yaklaşık 60 - 80 milyon TL) arasında oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:59
Fatih'in tılsımlı madalyonu satışa çıktı: İlk portresi
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bonhams müzesi, 1432-1481 yılları arasında olduğu tahmin edilen Sultan 2. Mehmed'in bronz tılsımlı madalyonunu satışa çıkardı. 

Bonhams Müzesi'nin internet sitesinde yer alan tarihçede, Fatih Sultan Mehmed'in gençlik dönemini resmeden en eski portrenin geçmişine ışık tutuldu.

Mayıs ayında yapılacak olan İslam ve Hint Müzayedesi'nde alıcısını bekleyecek olan "bronz portre rölyef", 20 yıl önce ilk kez ortaya çıktı. 

1.5 milyon sterlin ila 2 milyon sterlin (60 milyon TL - 80 milyon TL arasında paha biçilen madalyonun, Fatih tarafından Manisa'da sancak beyliği yaptığı sırada veya babasının ölümünden kısa bir süre sonra yaptırdığı tahmin ediliyor. 

Fatih Sultan Mehmet, hayatının çeşitli dönemlerinde kendi portrelerini sipariş etmesiyle biliniyordu. Bunlardan en bilineni Venedikli sanatçı Gentile Bellini tarafından yapılmıştı.


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