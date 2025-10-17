166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yapılan kazılarda, Avrupa’da bugüne dek keşfedilen en geniş dinozor izleri ortaya çıkarıldı.

Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ile Birmingham Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, Dewars Farm Taş Ocağı’nda yüzlerce dinozor ayak izi bulundu. En uzun iz yolu 220 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 devasa ayak izinden oluşuyor.

Bilim insanları, bu izlerin “sauropod” türü otobur dinozorlara (büyük olasılıkla Cetiosaurus’a) ait olduğunu düşünüyor.

Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki bu dev hayvanların kalça yüksekliği 4 metreye, ağırlıkları ise 10 tona ulaşıyordu.

Her bir ayak izi neredeyse 1 metre çapında.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Duncan Murdock, The Independent’a yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“2022’den beri bu alanda çalışıyoruz ve her yıl daha fazlasını ortaya çıkarıyoruz. Bu yaz dört farklı iz yolu kazdık; en uzunu 220 metre. Bu devasa izlerden dinozorların hızını, yürüyüş biçimini ve büyüklüğünü hesaplayabiliyoruz.”

“YÜRÜYÜŞ HIZLARI İNSAN TEMPOSUNDA”

Yapılan ölçümlere göre sauropodlar saatte 6 ila 8 kilometre hızla yürüyordu.

Dr. Murdock, “Fil gibi dört ayaklı hayvanların adım uzunluğu ve kalça yüksekliği üzerinden yapılan hesaplamalar, dinozorların ortalama bir insan kadar hızla yürüdüğünü gösteriyor” dedi.

166 milyon yıl önce Britanya, günümüzdeki konumundan çok daha güneyde, Afrika’nın kuzey enlemlerinde yer alıyordu. Deniz seviyesinin daha yüksek olduğu dönemde bölge, çamurlu adalar ve sığ denizlerle kaplıydı.

Murdock, “Florida Keys ya da Bahama kıyıları gibi düşünün; dinozorlar, suyla çevrili adacıklar arasındaki çamur düzlüklerinde yürüyordu” ifadelerini kullandı.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KEŞİF”

Birmingham Üniversitesi’nden Prof. Kirsty Edgar, bulgunun ölçeğine dikkat çekti:

“Birleşik Krallık’ta çoğu dinozor izi kıyı erozyonuyla ortaya çıkıyor ve oldukça küçük alanlarda bulunuyor. Bu kadar geniş bir iz yüzeyi çok nadir.”

Edgar, bu keşfin yalnızca dinozorların boyutuna değil, nasıl yaşadıklarına ve hareket ettiklerine dair de eşsiz bilgiler sunduğunu belirtti:

“Bir fosil bize sadece kemikleri anlatır, ama bu izler, dinozorun o anda ne yaptığını gösterir.”

KORUMA ALTINA ALINDI

Bilim insanları, izlerin tamamını belgeliyor ve daha sonra yeniden gömerek koruma altına alıyor.

Yetkililer, alanın şu anda halka açılmasının planlanmadığını, ancak gelecekte Natural England ve taş ocağı işletmecisi Smiths Bletchington ile ortak kazı projelerinin gündeme gelebileceğini açıkladı.

Oxford’daki Dewars Farm Taş Ocağı’nda keşfedilen 220 metrelik dinozor izleri, Avrupa’da bugüne dek bulunan en uzun dizi olma özelliğini taşıyor.