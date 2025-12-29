Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı... Muharrem İnce: 'Sınırlarımızı koruyamayanlar...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 12:26:00
Muharrem İnce, Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından, "Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ'i burnumuzun dibine kadar getirdi" ifadelerini kullandı.

Yalova’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmayla ilgili saatler sonra yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu; 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Muharrem İnce, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ’i burnumuzun dibine kadar getirdi!

Yalova’da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda, köye yaklaşık 6-7 km mesafede bir yerde güvenlik güçlerimiz ve terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar yaşanıyor. 

Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza hiçbir zarar gelmeden bir an önce bu alçak teröristlerin etkisiz hale getirilmesini diliyorum."

