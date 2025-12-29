Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı... Muharrem İnce: 'Sınırlarımızı koruyamayanlar...'

Yalova’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmayla ilgili saatler sonra yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu; 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Muharrem İnce, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımızı koruyamayanlar DAEŞ’i burnumuzun dibine kadar getirdi!

Yalova’da benim de köyüm olan Elmalık Köyü yolunda, köye yaklaşık 6-7 km mesafede bir yerde güvenlik güçlerimiz ve terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar yaşanıyor.

Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza hiçbir zarar gelmeden bir an önce bu alçak teröristlerin etkisiz hale getirilmesini diliyorum."