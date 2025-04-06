167 milyon yıllık sır çözüldü: Dev dinozorlar aynı lagünde yaşamış

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:50

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:50

İskoçya'nın Skye Adası'nda yapılan yeni paleontolojik keşif, yaklaşık 167 milyon yıl öncesine ait sıra dışı bir dinozor ekosistemini gün yüzüne çıkardı.

Edinburgh Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Trotternish Yarımadası'ndaki Prens Charles Noktası’nda bulunan 131 ayak izini inceleyerek, Orta Jura dönemine ait etobur ve otobur dinozorların bir arada yaşadığına dair çarpıcı kanıtlar buldu.

İzler arasında, yaklaşık bir cip büyüklüğünde olan ve T-Rex’in atası kabul edilen theropod megalozorların nadir izleriyle birlikte, devasa, dairesel ayak izleriyle tanımlanan, fil büyüklüğünün birkaç katı büyüklükte uzun boyunlu sauropodlara ait izler de yer aldı. Bu izler daha önce jeologlar tarafından balıkların yuvaları zannedilmişti.

Araştırma ekibi, ayak izlerinin bulunduğu alanın, tarih öncesi dinozorların çevresel tercihleri ve sosyal davranışları hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Dinozorların, çamur düzlükleri yerine sığ lagün ortamlarını tercih ettiği ve günümüz hayvanlarının su kaynakları etrafında toplanmasına benzer bir davranış sergilediği düşünülüyor.

“EVRİMLERİNİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMİNE IŞIK TUTUYOR”

Edinburgh Üniversitesi'nden araştırma lideri Tone Blakesley, “Prens Charles Noktası’ndaki ayak izleri, bu canlıların evrimlerinin önemli bir dönemine ışık tutuyor. Sauropodlar ve theropodlar bu lagünleri birlikte kullanmış gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.

İlk izler beş yıl önce bir öğrenci tarafından keşfedilmiş, ardından yapılan kapsamlı araştırmalarla bölge İskoçya’nın en büyük dinozor izi alanlarından biri haline gelmişti.

Bilim insanları, bölgedeki araştırmaların daha birçok iz ve bilgi ortaya çıkaracağını umuyor.

Ekip, fotogrametri tekniğiyle ayak izlerinin binlerce üst üste binen drone fotoğrafını kullanarak 3 boyutlu modellerini çıkardı. Bu sayede izlerin şekli, derinliği ve yönleri detaylı bir şekilde analiz edilebildi.