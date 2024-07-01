17 yaşındaki sporcu maç sırasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:19

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:22

Endonezya’nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen bir Asya turnuvasında, Çinli 17 yaşındaki badminton oyuncusu Zhang Zhijie, sahada fenalaşarak hayatını kaybetti. Endonezya Badminton Federasyonu, olayın pazar günü yaşandığını açıkladı.

Zhang Zhijie, Badminton Asya Gençler Şampiyonası'nda Japonya'dan Kazuma Kawano ile karşılaşırken sahada aniden yere yığıldı ve nöbet geçirdi. Badminton yetkilileri, tıbbi ekiplerin Zhang'a saha kenarında müdahale ettiğini ve hemen bir ambulansla yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Daha sonra Yogyakarta'daki Dr. Sardjito Genel Hastanesi'ne sevk edilen Zhang'ın, her iki hastanede yapılan muayeneler ve tedaviler sonucunda ani kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Endonezya Badminton Federasyonu sözcüsü Broto Happy, bu bilgiyi bir basın toplantısında duyurdu.

SAYGI DURUŞUNDA ANILDI

Yogyakarta'daki badminton oyuncuları ve yetkililer, pazartesi sabahı çeyrek final maçları öncesinde sahada bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Zhang'ı andı. Badminton Asya, derin üzüntü duyduklarını belirterek Zhang'ın ailesine başsağlığı diledi ve "Badminton dünyası yetenekli bir oyuncusunu kaybetti" dedi.

Çin Badminton Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımlayarak Zhang'ın ailesine destek sundu ve onu "badmintona aşık, ulusal genç badminton takımının seçkin bir sporcusu" olarak tanımladı. Çinli federasyonun açıklamasında, takım lideri, antrenör, doktor, tercüman ve turnuva tıbbi personelinin Zhang yere yığılır yığılmaz hızla müdahale ettiği belirtildi.

Çin Badminton Federasyonu, "Uluslararası bir müsabakada yarışırken aniden hastalanarak yaşamını yitiren Zhang Zhijie'nin ölümü bizi derinden üzmüştür. Zhang Zhijie'ye gösterilen ilgi ve yardımlardan dolayı toplumun tüm kesimlerine içten teşekkürlerimizi sunarız. Zhang Zhijie'nin ailesine elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.