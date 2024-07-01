Çin’de roket denemesi patlamayla son buldu

Çin’in Henan eyaletinde geliştirilmekte olan Tianlong-3 adlı roket deneme sırasında yanlışlıkla fırlatma rampasından ayrıldıktan kısa süre sonra düşerek patladı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:21
Abone Ol google-news

Çin’in Henan eyaletinde gerçekleştirilen roket denemesi kötü bitti.

Roket teknolojisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan havacılık şirketi Space Pioneer tarafından yapılan açıklamaya göre, Tianlong-3 adlı roket sıcak test sırasında normal bir şekilde ateşlendikten sonra yapısal bir arıza nedeniyle fırlatma rampasından ayrıldı.

CAN KAYBI YOK

Yaşanan arızanın ardından gökyüzüne yükselen roket, kısa süre sonra Gongyi şehrinin tepelik bölgesine düşerek patladı. Space Pioneer, ilk incelemenin ardından herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Gongyi acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada da roket aşamasının parçalarının düştüğü bölgede yangın çıktığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.

Birkaç aşamadan oluşan roketlerin ilk veya en alt aşaması ateşlenir ve fırlatıldığında roketi yukarı doğru iter. Yakıt tükendiğinde ilk aşama düşer ve ikinci aşama ateşlenerek roketi itiş halinde tutar.


roket haberleri Çin haberleri

İlgili Haberler

Çin'deki bir köyün üzerine roket parçası düştü: 'Kanserojen fışkırıyor...'

Çin'deki bir köyün üzerine roket parçası düştü: 'Kanserojen fışkırıyor...'
Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var!

Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var!
Husiler ABD savaş gemisini hedef almıştı: İngiltere, füze fırlatan roketatarı vurdu

Husiler ABD savaş gemisini hedef almıştı: İngiltere, füze fırlatan roketatarı vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler