1700 yıllık sır ortaya çıktı: Roma dönemine ait görkemli mezar odası bulundu

Kuzey Makedonya sınırına yakın bir platoda sıra dışı taşları fark eden yerel halkın ihbarı üzerine Arkeoloji Enstitüsü ekipleri Ağustos başında kazıya başladı.

Araştırmalar sonucunda büyük kireçtaşı bloklarıyla inşa edilmiş, yer altında gizlenen bir mezar odası ortaya çıkarıldı.

Kazı ekibinin başkanı Erikson Nikolli, mezarın içindeki yazıtlarda “Gelliano” adının geçtiğini belirterek, bunun Roma dönemine özgü bir isim olduğunu söyledi.

Nikolli, “İkinci kişinin kimliği belirsiz ama muhtemelen aynı aileden” dedi.

Mezarın ölçülerinin 9x6 metre (29x19 ft) olduğunu kaydeden uzmanlar, bunun bölgedeki diğer mezarlardan çok daha büyük ve gösterişli olduğuna dikkat çekti.

ZENGİN SINIFINA AİT İZLER

Kazı sırasında altın iplikle işlenmiş kumaş parçaları bulundu. Nikolli, bu bulgunun mezarın üst sınıftan birine ait olduğunu doğruladığını belirtti. Ayrıca cam tabaklar ve bıçaklar da gün yüzüne çıkarıldı.

Nikolli, mezarın en az iki kez yağmalandığını, ilkinin antik çağda, ikincisinin ise daha yakın dönemde iş makineleriyle yapıldığını söyledi. Mezar taşlarındaki yazıtların birinde mezarın tanrı Jüpiter’e adandığı belirtiliyor.

Çevrede bulunan ve henüz çözülemeyen diğer yazıtların ise yakındaki başka bir anıta ait olabileceği değerlendiriliyor.

Turizmin hızla büyüdüğü Arnavutluk’ta yerel yetkililer, mezarın bulunduğu alanı turistik bir cazibe merkezine dönüştürmeyi planlıyor. Keşif haberini duyan çok sayıda kişi bölgeye akın etti.