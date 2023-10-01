177 kişinin bulunduğu göçmen feribotunda yangın

İtalya’nın Lampedusa Adası’ndan Sicilya Adası’na giden bir feribotta yangın çıktı, 27'si mürettebat, 83’ü göçmen olmak üzere toplam 177 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:39
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Güney Avrupa ülkesi İtalya’nın Lampedusa Adası’ndan Sicilya'daki Porto Empedocle'ye giden bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği feribottan tahliye işlemine başlayan sahil güvenlik ekibi, 27'si mürettebat olmak üzere toplam 177 kişiyi kurtardı. Yolcular arasında Lampedusa'dan gönderilen 83 göçmenin de bulunduğu belirtildi. 

Lampedusa, ülkenin farklı bölgelerindeki kabul merkezlerine gönderilmeden önce tekneyle Akdeniz'i geçmeyi başaran çok sayıda göçmenin varış noktası olarak biliniyor.


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