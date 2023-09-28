Fransa'da kamyon kasasında mahsur kalan 6 göçmen kadın BBC'ye gelen ihbar telefonuyla kurtarıldı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:48

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:48

Fransa'da bir kamyonun kasasında mahsur kalan 6 göçmen kadın, BBC'ye açtıkları telefon sayesinde kurtuldu.

Göçmen oldukları sanılan 4 Vietnamlı ve 2 Iraklı kadın, mahsur kaldıkları kasada panik içindeydi ve nefes almakta zorlanıyorlardı. Kamyonun içinden biri, BBC'ye telefon açıp durumu anlattı.

BBC de daha sonra polisle temas etti ve kamyon durduruldu.

Fransız polisi, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı.

Ayrıca sürücü hakkında organize insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma açıldı.

GELEN İHBAR TELEFONU VE YAŞANANLAR

Çarşamba günü öğle saatlerinde, telefonumun ekranı ışıldadı. Mesaj gelmişti ve "Fransa'dan İngiltere'ye geçen soğuk hava teşkilatlı bir kamyonun arkasında bazı kişiler var" yazıyordu.

Mesajı okumayı bitiremeden önce telefon çaldı.

Panik içindeki bir erkek, "Avrupa'da mısınız? Lütfen yardım edin, acil durum" dedi.

Donup, kaldım. 2019'de Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında havasızlıktan ölen 39 Vietnamlı göçmenin trajedisi hala tazeydi.

Arayanın kim olduğunu bilmiyordum ama Essex'teki ölümlerle ilgili yaptığım haberlerden beni tanıdığına inanıyorum. O dönem çok sayıda Vietnamlıyla temas etmiştim.

Arayan kişiye bir kaç soru sordum ama gerekli bilgileri alamadığım için kısa sürede öfkelenmeye başladım.

Şunları öğrenebilmiştim: Bir kamyonda saklanan altı kişilik bir grup var, kamyonun plakası, konumu ve yeni güzergahı bilinmiyor.

Arayanın söylediğine göre kamyon Fransa'daydı ama geri dönmüştü ve artık orijinal güzergahı olan İngiltere sınırına gitmiyordu.

Kamyonun kasasında 6 kadın vardı ve havalandırma çalışmaya başlamıştı. İçerisi çok soğuktu ve panik içindeydiler.

Ancak hala dış dünyayla temas kurabiliyorlardı ve ihbar telefonunu açan kişi benim birisiyle temas etmemi sağladı.

Bir kadın muz taşıyan kamyonun içinden mesaj atıp, "Çok soğuk, havalandırma sürekli soğuk hava üflüyor" dedi. Kamyonun bir demir sopayla dışarıdan kilitlendiğini söylüyordu.

MAHSUR KALAN KADINLARIN VİDEOLARI

Kamyondaki göçmen kadın bana ayrıca, içeriyi gösteren 2 video yolladı.

Bir videoda karanlık bir bölme ve tavana kadar yüklenmiş mus kolileri vardı. Yerde oturabilecek 10-20 santimlik bir boşlukları vardı. Öksürük sesi vardı ve genç bir kadın sesi akıcı bir İngilizceyle "Nefes alamıyorum" diyordu.

Göçmen kadın, kamyona 00:30'da binmişlerdi ve arkada 10 saatten fazla geçirmişlerdi. Telefonlarındaki konum uygulamalarında kamyonun yön değiştirdiğini görünce şüphelenmeye başladılar

Ne yapacağımı düşünecek çok fazla vaktim yoktu. Fransa'da bulunan BBC'deki çalışma arkadaşlarımı ve gazetecileri aradım. Aynı zamanda, Fransız Le Monde gazetesinin Londra bürosundan bir gazeteci de durumdan haberdar edilmişti ve derhal Paris'teki merkezlerinde göç üzerine uzmanlaşmış bir arkadaşını bilgilendirdi.

Göçmen kadın, benimle canlı konum paylaşımı yapabiliyordu. Kamyonun, E15 otobanına, Lyon'un kuzeyinceki Drace yakınlarında olduğunu gördüm.

Daha sonra, Fransa'daki bir çalışma arkadaşıma, kamyona en yakın polis karakoluyla temas etmek için yardım istedim. Onlar polisi bilgilendirdiler ve elimizdeki detayları yolladılar.

Kadın kamyonun içinden sesli görüşme yapamıyordu. Neden bilmiyorum ama kullandığı sim kartın tipine bağlı olabilir.

Gereken tüm bilgileri topladık ve aracın konumunu sürekli olarak Paris'teki serbest gazeteci Pham Cao Phong, Avrupa'daki BBC News ekibi ve Fransız polisiyle paylaştık.

KAYBEDİLEN KONUM

Konum paylaşımı birden bire durdu. Kamyonu kaybetmiştim.

Ancak genç kadın bana hala yazılı mesaj gönderebiliyordu. Havalardırmanın kapatıldığını ve nefes almanın zorlaştığını söylüyordu.

Videoda gördüğüm küçük alanda sıkışmış bir haldeydi ve artık fazla zamanları kalmadığından korkuyordum.

Güven vermeye ve sakin olmalarını sağlamaya çalıştım. Oksijen tasarrufu için fazla konuşmamalarını, polisin kısa sürede geleceğini söyledim

Gergin bir şekilde bilgisayar ekranıma ve telefonuma bakıp, haber beklemeye başladım.

POLİS MÜDAHALESİ

Bir süre görüştükten sonra, kamyona binmelerinden önce, 3 kadının yol arkadaşlarının onlarla gelmemeye karar verdiğini öğrendim. Neden bu kararı verdiklerini bilmiyorum ama kamyonun plakasını fotoğraflamışlardı.

Fotoğrafta İrlanda plakası görülüyordu ve konumunu telefonumda yeniden görebilmeye başlamıştım.

Rhone bölgesindeki Fransız polisi, kamyonun konumunu belirleyip, durduklarını söyledi.

Ona mesaj attım ama okuyabildiğini sanmıyorum. Polis gelip, telefonuna el koymuş olmalıydı.

Kamyondaki 4 Vietnamlı, kamyona güvenle İngiltere'ye ulaşma vaadiyle bindirdiklerini anlattı.

Bense, artık Fransa'da güvende olduklarını öğrenince rahatlamıştım. "Güvendeler" dedim kendi kendime ve bu en önemlisi.

Yerel saatle 17:00 gibi Villefranche-sur-Saône'daki Fransız Savcı Laetitia Francart, aracın Litvanya menşeli olduğunu ve sürücünün soruşurma altında olduğunu açıkladı.

Francart ayrıca, kamyonda biri küçük yaştaki 4 Vietnamlının ve 2 Iraklı kadının bulunduğunu belirtti.

Essex'te, 2019'da 39 insanın can verdiği trajediden sonra, Vietnamlı genç kadınların neden hala sınırı geçmek için bir kamyonun kasasına girdikleri sorusuna ise net bir yanıt bulamadım.