Tom Cruise Britanya Film Enstitüsü tarafından fahri İngiliz vatandaşı ilan edildi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:33

Güncelleme: 28.04.2025 - 13:33

Ünlü oyuncu Tom Cruise, İngiltere'de 40 yıl süren film çekimlerinin ardından Britanya Film Enstitüsü tarafından onurlandırılarak 'Fahri İngiliz vatandaşı' unvanı aldı. Londra'nın gözde bölgelerinden Biggin Hill'de mülk sahibi olan 62 yaşındaki Cruise, son yıllarda İngiltere'ye yerleşerek zamanının büyük bölümünü burada geçirmeye başladı.

TOM CRUISE, britanya film enstitüsü tarafindan fahri ingiliz vatandaşi ilan edildi

“40 YILDIR İNGİLTERE’DE FİLM ÇEKİYORUM”

Cruise, Britanya Film Enstitüsü Ödülü hakkında, "Gerçekten onur duydum. 40 yıldan uzun süredir İngiltere'de film çekiyorum ve durmayı planlamıyorum" diyerek duygularını ifade etti.

İNGİLTERE'YE YAKINLIK: LONDRA AKSANI VE PUB ZİYARETLERİ

İrlandalı oyuncu arkadaşı Kenneth Branagh, Cruise'un İngiltere'deki yaşamı hakkında The Times’a yaptığı açıklamalarda, Hollywood yıldızının Londra aksanıyla kafiye söyleme yeteneğini ve İngiliz kültürüne ne kadar yakın olduğunu vurguladı. Branagh, Cruise'un kır pub'larında vakit geçirmeyi sevdiğini ve her zaman nazik davrandığını belirtti.

İNGİLTERE'DE ÇEKİLEN ÜNLÜ FİLMLER

Tom Cruise, 2008 yapımı 'Valkyrie' filminde birlikte rol aldığı Kenneth Branagh ile sık sık sosyal etkinliklere katıldı. Wimbledon tenis maçından, Victoria Beckham'ın 50. doğum günü partisinden, Kral Charles'ın Taç Giyme Töreni'ne kadar pek çok önemli etkinlikte yer aldı. Ayrıca, İngiltere'deki Pinewood, Leavesden ve Shepperton stüdyolarında pek çok ünlü filmi çekti. Bunlar arasında 1985 yapımı 'Legend', 1994'teki 'Interview With A Vampire' ve 2014 yapımı 'Edge of Tomorrow' yer alıyor.

İNGİLTERE'DE YAŞAMAYI SEVİYOR

Cruise, 2022 yılında verdiği bir röportajda ise, "İngiltere'de çok zaman geçiriyorum ve bu sadece iş nedeniyle değil. Burada olmayı seviyorum. Eski ve yeninin harika bir karışımı. Manzaraları, Londra Kulesi'ni, Nelson Sütunu'nu, Buckingham Sarayı'nı ve tarihle dolu tüm o harika yerleri görmeyi seviyorum. İngiltere ayrıca trend olan birçok şeye sahip. Ayrıca İngiliz kırsalını da seviyorum" şeklinde duygularını dile getirmişti.