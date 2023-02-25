2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:01

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:01

Mısır’ın orta kesiminde bulunan Minye ilinde, 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu aktarıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi’nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı bildirildi.

Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Mısır’da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.