2 gemi hasar almıştı... ABD'den Çin'e tepki!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:30

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'e ait gemilerin Filipinler'in sahil güvenlik gemilerine "kasten" çarptığı öne sürüldü.

Söz konusu hareketin "tehlikeli" ve "gerilim tırmandırıcı" olarak nitelendirildiği açıklamada, Çin'in ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri kınandı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin Filipinler'e verdiği desteği sürdüreceği belirtildi.

Filipinler, dün, Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin Güney Çin Denizi'nde, Filipinler Sahil Güvenliğine ait 2 gemiye çarpması sonucu gemilerin hasar gördüğünü bildirmişti.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.