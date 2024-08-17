ABD'den İran açıklaması: İzlemeye devam ediyoruz

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:24

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:24

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Austin ve Gallant'ın Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'li Bakan'ın "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz. İsrail'i ve kendi personelimizi korumak için bölgede iyi bir şekilde konuşlandık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Tarafların ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını da ele aldığı belirtildi.

Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçakları konuşlu USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.