2 lider ortak basın toplantısı düzenledi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:26

Güncelleme: 15.06.2024 - 17:26

Amherd ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısında konuştu.

"Kalıcı barışa yönelik bir sürece ilham vermek ve bu yönde somut adımlar atmak istiyoruz" ifadesini kullanan Amherd, bu sebeple Ukrayna'nın talebi üzerine bu konferansı düzenlediklerini söyledi.

Amherd, dünya genelinde Rusya-Ukrayna Savaşı dışında da zorluklar yaşandığını hatırlatarak İsviçre'nin, ülke olarak kendisini barışa ve diyaloğa adadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın, kurallara dayalı bir düzenin temelini oluşturduğunu vurgulayan Amherd, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının bunu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve oradaki sivillere büyük acılar yaşattığını kaydetti.

"RUSYA'NIN MÜDAHİL OLMASI GEREKİYOR"

Amherd, "Eğer barışa yönelik bir sürece ilham vermek istiyorsak Rusya'nın da bir noktada buna müdahil olması gerekiyor" ifadesini kullanarak uluslararası toplum olarak savaşan taraflar arasında doğrudan görüşmelere zemin hazırlayabileceklerini dile getirdi.

92 ülke ve 8 uluslararası kuruluştan üst düzey delegasyonun zirveye katılacağını bildiren Amherd, "Zirve kapsamında Ukrayna için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürece ilham vermek istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeve konusunda ortak bir anlayış geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Amherd, konferanstaki tartışmaların nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve insani boyuta odaklanacağını söyledi.

"ZİRVEDE TARİH YAZACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Zelenski de bu zirveyi organize ederek "diplomasiye bir şans vermeyi başardıklarını" belirtirken, Şubat 2022'den bu yana Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı hiçbir zaman istemediklerini belirtti.

İki günlük zirvenin dünyanın tüm bölgelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşeceğini ifade eden Zelenski, her ulusun görüşlerinin Kiev için "eşit derecede önemli" olduğunun altını çizdi.

Zelenski, "Zirvede üzerinde mutabakata varılacak her şey, hepimizin ihtiyaç duyduğu barış sürecinin bir parçası olacak. Zirvede tarih yazılmasına tanık olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zirvede resmi açılış konuşmalarının yerel saatle 17.30'da başlaması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NA DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOLU ARANIYOR

Zirve, 2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen barış zirvesi, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

Rusya'nın davet edilmediği zirveye Çin de katılmıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

Zirve yarın sona erecek.