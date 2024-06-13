Norveç'ten Ukrayna'ya destek: Milyonlarca dolarlık askeri yardıma onay

Norveç, Ukrayna'ya 480 milyon Norveç kronu (45 milyon dolar) değerinde yeni askeri mühimmat yardımını onayladıklarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:17
Norveç'ten Ukrayna'ya destek: Milyonlarca dolarlık askeri yardıma onay
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Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, onaylanan silah yardımının 81 milimetre havan mühimmatı içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek paketin 45 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bu yardımla "Rusya'nın daha çok ilerlemesinin önlenmesinin" hedeflendiğini açıkladı.


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