20 yıl sonra ilk kez kiralayacak: 'Panda diplomasisi' yeniden mi başlıyor?

Çin'in, yaklaşık 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez ABD'nin California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'ne panda kiralayacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:30
20 yıl sonra ilk kez kiralayacak: 'Panda diplomasisi' yeniden mi başlıyor?
Abone Ol google-news

San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı Sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin yakın gelecekte iki dev pandaya kavuşacaklarını duyurdu.

Sözcü, pandaların hayvanat bahçesine ulaşacağı tarihin henüz netleşmediğini belirterek, "Pandalarımızı çok uzak olmayan bir tarihte alacağımız konusunda umutluyum" ifadesini kullandı.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı da yerel basına yaptığı açıklamada, San Diego Hayvan Bahçesi'ne pandaların yakın zamanda gönderileceği bilgisini paylaşarak, "Ülke dışında yaşayan dev pandaların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, uluslararası işbirliğinin en önemli ilkesi" değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren ulusal hayvanat bahçesi için kiralanan Mei Xiang ve Tian Tian'ın 7 Aralık 2023'te ülkeden ayrılmasıyla sona ermişti.

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pekin'in Washington'la panda diplomasisi, 1972'de başlamış ancak Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesiyle duraklama noktasına gelmişti.

Geçen yıl aralık ayında sözleşmenin sona ermesiyle 3 pandanın ülkesine geri gönderilmesine ilişkin konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin ve Amerikan halkları arasında dostluk elçisi olarak" ABD'ye tekrar panda gönderebileceklerini açıklamıştı.


Çin haberleri ABD haberleri panda haberleri

İlgili Haberler

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz değerlendirmesi: 'Kredi kartlarına tedbir gelebilir'
ABD, 50 yıldan fazla bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı

ABD, 50 yıldan fazla bir zaman sonra yeniden Ay'da: Odysseus başarılı şekilde iniş yaptı
ABD'de son seçim anketi yayınlandı: Kıl payı kazanıyor!

ABD'de son seçim anketi yayınlandı: Kıl payı kazanıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?

17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…

İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?

Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?