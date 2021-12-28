2021 yılında yaşanan ‘doğal afetler’ 1.3 milyon kişiyi göç etmek zorunda bıraktı

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

İnsan eliyle sera gazları salımının da etkisiyle artan küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı bilim insanlarının, aktivisitlerin acil önlem çağrıları sürerken 2021, yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra ölümcül doğal afetlere sahne oldu. Yardım kuruluşu Christian Aid’in, “2021’in Maliyeti: İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çöküş Yılı” başlıklı raporuna göre bu yıl dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı yıkıcı hava olayları en az 1.3 milyon kişinin göç etmesine ve 170 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı, dünya çapında milyonlarca kişiyi sefalete sürükledi.

Her sene sigorta bildirimlerine dayanarak sel, yangın ve sıcak hava dalgası gibi hava olaylarının maliyetini hesaplayan Christian Aid, bu yıl doğal afetlerin maliyetinde yüzde 13 oranında artış yaşandığını belirtti. Bu yıl meydana gelen en yıkıcı 10 afetin incelendiği çalışmada yer verilen olayların çoğu gelişmiş ülkelerden. Bunun nedeni ise bu ülkelerde insanların ev ya da işyeri sigortası yaptırma şansının daha yüksek olması. Raporda, bu yıl yaşanan en yıkıcı hava olaylarından bazılarının, iklim değişikliğinde etkisi sınırlı yoksul ülkeleri vurduğuna da dikkat çekildi.

Maliyeti en yüksek felaketin, ABD’nin doğu kıyılarını ağustos sonunda vuran ve 65 milyar dolarlık hasara yol açan Ida Kasırgası olduğu kaydedildi. İkinci sırada ise Almanya ve Belçika’da temmuz ayında yaşanan sel felaketleri yer aldı. Raporda, bu felaketin 43 milyar dolarlık hasara yol açtığı belirtildi. Teksas eyaletinde elektrik kesintilerine de yol açan soğuk hava dalgası ve fırtına 23 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Buna göre, Çin’in Henan eyaletinde temmuz ayında yaşanan sel ise 17.6 milyar dolarlık hasara yol açtı.

Listede, Kanada’daki sel, Fransa’da üzüm bağlarına zarar veren don ve mayıs ayında Hindistan ile Bangladeş’te yaşanan tufanlar da sıralandı.

"FON OLUŞTURULMALI"

Raporun yazarı Kat Kramer, iklim değişikliği nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğine işaret etti. “Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarında fırtına ve sel gibi aşırı hava olaylarının yanı sıra en yoksul ülkelerin çoğunda kuraklık ve sıcak hava dalgaları, iklim krizinin 2021 yılı maliyetinin yüksek olmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler 26. Taraflar Toplantısı’nda (COP26) kaydedilen ilerleme, olumlu olarak değerlendirilse de dünya genelinde insanların güvenli ve refah içinde yaşaması için yeterli değil” görüşünü dile getirdi.

Christian Aid, Bangladeş İklim Adaleti Danışmanı Nushrat Chowdhury ise rapora ilişkin, “Esas ihtiyacımız, emisyonların hızla düşmesini sağlayacak şekilde harekete geçilmesi” ifadesini kullandı. Kayıp ve hasar finansmanı konusunun COP26’da önemli bir konu başlığı olmasından memnun olduğunu söyledi. “Ancak iklim değişikliği sebebiyle kalıcı hasar yaşayan insanlara yardım sağlamak üzere bir fon kurulması kararının çıkmaması hayal kırıklığı yarattı” dedi.

ÖLÜMCÜL RAİ...



Filipinler’in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu’nda can kaybının 389’a yükseldiği açıklandı. Yetkililer kayıp durumdaki 64 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü, tayfunun, tarıma ve altyapıya verdiği zararın 22 milyar pesoya (yaklaşık 440 milyon dolar) ulaştığını ve 500 binden fazla evin de yıkıldığını duyurdu. Felakette hastaneler de dahil olmak üzere 141 sağlık tesisinin zarar gördüğü, elektrik kesintileri nedeniyle binlerce doz Covid-19 aşısının bozulduğu da belirtildi.

Öte yandan Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle iki barajın yıkıldığı açıklanırken bugüne kadar meydana gelen sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.