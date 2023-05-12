2023 Eurovision ne zaman? Eurovision finalist ülkeleri hangileri? Eurovision Şarkı Yarışması sunucuları kim?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:51

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:51

Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yıl 67’ncisi düzenlenecek. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali 9 Mayıs'ta gerçekleşti. 37 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada finalistler belli oldu.



EUROVİSİON FİNALİST ÜLKELERİ HANGİLERİ?



Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre finali gören ülkeler oldu.



2023 EUROVİSİON NE ZAMAN?



Eurovision Şarkı Yarışması, 13 Mayıs 2023 tarihinde Liverpool Arena'da yapılacak.

2023 EUROVİSİON NEREDE YAPILACAK?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle etkinliğe ev sahipliği yapma taleplerini karşılayamadığı için yarışma Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde yapılacak.



EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NI KİM SUNACAK?



İngiliz şarkıcı Alesha Dixon, İngiliz oyuncu Hannah Waddingham, Ukraynalı şarkıcı Yuliya Sanina ve finalde İrlandalı televizyon sunucusu Graham Norton yapacak.



Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin video konferans ile konuşma talebini reddetti.



ZELENSKİ’NİN KONUŞMASINA ENGEL

Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin video konferans ile konuşma talebini reddetti. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Zelenski’nin yarışmaya video konferans ile bağlanma talebini kabul etmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılara başladığı günden bu yana uluslararası toplantılara video ile katılım sağlayan Zelenski’nin şarkı yarışmasında katılımcılara hitap etmesinin “yarışmayı siyasileştireceğini” savunan EBU, performanslar sırasında siyasi açıklama yapılmamasını istiyor. EBU tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmanın final bölümünde Zelenski'nin 160 milyona seslenerek ülkesi için destek istemesi beklenen video ile katılım göstermesi talebi organizatörler tarafından geri çevrildi” denildi.

Açıklamada, Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı.