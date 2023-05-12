Eurovision’dan Zelenski’nin konuşmasına engel

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:14

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:14

Bu yıl 67’ncisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’na saatler kaldı. İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek olan yarışma öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Eurovision engeli geldi.

Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Zelenski’nin yarışmaya video konferans ile bağlanma talebini kabul etmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılara başladığı günden bu yana uluslararası toplantılara video ile katılım sağlayan Zelenski’nin şarkı yarışmasında katılımcılara hitap etmesinin “yarışmayı siyasileştireceğini” savunan EBU, performanslar sırasında siyasi açıklama yapılmamasını istiyor. EBU tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmanın final bölümünde Zelenski'nin 160 milyona seslenerek ülkesi için destek istemesi beklenen video ile katılım göstermesi talebi organizatörler tarafından geri çevrildi” denildi.

Açıklamada, Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı.

UKRAYNA’DAN “TALEP ETMEDİK” AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Zelenski'nin konuşma yapmak için başvuru yapmadığı kaydedilerek, “Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilileri, Eurovision yetkilileri ile iletişime geçmedi” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazanmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının devam etmesi nedeniyle yarışma İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek.

