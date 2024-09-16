2023'te The New York Times röportaj yapmıştı: Şüpheli hakkında ne biliyoruz?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:38

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:38

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, pazar günü Florida'nın Palm Beach kentindeki golf sahasında silahlı bir saldırganın suikast girişiminden sağ kurtuldu.

CNN, Fox News ve The New York Times, şüphelinin Hawaii'den 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğunu, kimliğin yetkililerce doğrulanmadığını bildirdi.

ÇALILARIN ARASINDAKİ NAMLU

Gizli Servis, Trump'ın golf sahasında ilerlediği sırada, önceden güvenliği sağlayan bir ajanın, mülk sınırı yakınındaki çalılar arasında bir silah namlusu fark ettiğini belirtti.

Birkaç ajan saldırgana karşılık vererek en az dört el ateş açtı. Saldırgan, AK-47 tarzı tüfeğini, iki sırt çantasını, bir GoPro kamerasını ve diğer eşyalarını bırakıp siyah bir Nissan ile kaçtı.

Palm Beach County şerifi Ric Bradshaw, bir tanığın saldırganın arabasının fotoğrafını çektiğini ve plakayı yetkililere verdiğini söyledi.

Kısa bir süre sonra, komşu Martin County'deki şerif yardımcıları, Interstate 95 otoyolunda şüpheliyi durdurup gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Reuters, Routh ismiyle X, Facebook ve LinkedIn'de profiller buldu ve olaydan birkaç saat sonra bu profillerin erişime kapatıldığını tespit etti.

Routh adına açılmış hesaplar, onun Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı desteklediğini gösteriyor. 21 Nisan'da, Elon Musk'a yönelik bir X mesajında, "Putin'in Karadeniz'deki sığınağını hedef almak için bir savaş başlığı olan roket satın almak istediğini" yazdı.

2023'te The New York Times, Routh ile Ukrayna'da savaşmak için gönüllü olan Amerikalılar üzerine bir röportaj yapmıştı. Routh, 2022'de Ukrayna'ya seyahat ettiğini ve orada birkaç ay geçirdiğini belirtmişti. Ayrıca Taliban'dan kaçan Afgan askerleri Ukrayna'da savaşmak için toplama çabasında olduğunu söylemişti.

Trump'ın, FBI'ın suikast girişimi olarak nitelendirdiği olay sonrasında güvende olduğu açıklandı.