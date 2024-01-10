2024'ün en güçlü orduları belirlendi, Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 10.01.2024 - 23:24

ABD merkezli internet sitesi Global Fire Power, "2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri" adlı listesini kamuoyu ile paylaştı.

145 ülkenin yer aldığı listenin askeri güçlerin hareket kabiliyeti, savaş alanında ne kadar süre boyunca aktif kalabilecekleri, teçhizatı, mali durumu, coğrafyası ve mevcut kaynakları gibi bir dizi faktörün dikkate alınması sonucunda oluşturulduğu ifade edildi.

2023'te yapılan son listedeki ilk 4 ülkenin 2024'te de değişmediği görüldü.

İşte, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre oluşan ilk 10 listesi:

10 - İtalya

9 - Pakistan

8 - Türkiye

7 - Japonya

6 - Birleşik Krallık

5 - Güney Kore

4 - Hindistan

3 - Çin

2 - Rusya

1 - ABD

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aldığı 0.1697 Power Index (Güç Endeksi) puanıyla 2023 yılında yer aldığı 11. sıradan 3 basamak yükselerek 8. sırada yer aldı.