2024'ün en güçlü orduları: Türkiye kaçıncı sırada?
Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de savaş balması sebebiyle silahlanma yarışı artarken, 2024 yılının askeri güç sıralaması "2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri" adlı listenin yayımlanmasıyla belli oldu. Türkiye bu yıl, geçen seneki listeye göre üç basamak birden yükseldi.
ABD merkezli internet sitesi Global Fire Power, "2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri" adlı listesini kamuoyu ile paylaştı.
145 ülkenin yer aldığı listenin askeri güçlerin hareket kabiliyeti, savaş alanında ne kadar süre boyunca aktif kalabilecekleri, teçhizatı, mali durumu, coğrafyası ve mevcut kaynakları gibi bir dizi faktörün dikkate alınması sonucunda oluşturulduğu ifade edildi.
İşte, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre oluşan ilk 10 listesi:
10 - İtalya
9 - Pakistan
8 - Türkiye
7 - Japonya
6 - Birleşik Krallık
5 - Güney Kore
4 - Hindistan
3 - Çin
2 - Rusya
1 - ABD
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), aldığı 0.1697 Power Index (Güç Endeksi) puanıyla 2023 yılında yer aldığı 11. sıradan 3 basamak yükselerek 8. sırada yer aldı.
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