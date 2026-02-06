2025 'Penisgate' skandalının ardından olimpiyatlarda yeni önlemler açıklandı

2026 Kış Olimpiyatları öncesinde, kayakla atlama branşını sarsan 'Penisgate' skandalı nedeniyle yeni denetim kuralları uygulanmaya başladı.

Uluslararası federasyon, 2025’te ortaya çıkan forma manipülasyonlarının tekrar yaşanmaması için teknolojik ve idari önlemleri devreye soktu.

'PENİSGATE' SKANDALI NEDİR?

Olay, 2025 Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası’nda iki Norveçli sporcunun formalarının kasık bölgesine ekstra kumaş eklenmesiyle gündeme geldi. Bu düzenlemenin, sporculara havada daha fazla yüzey alanı kazandırarak mesafe avantajı sağladığı belirlendi.

Öte yandan, kayak sporcularının, çeşitli kimyasallar enjekte ederek penislerini kalınlaştırdıkları, bu sayede giydikleri kıyafetin hacminin arttığı, sürtünmenin yüzde 4 oranında azaldığı ve bunun da atlayıcıya yaklaşık 5 metrelik bir avantaj kazandırdığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Marius Lindvik ve Johann André Forfang üç ay men cezası aldı. Yapılan incelemede, sporcuların değişikliklerden haberdar olmadığı sonucuna varıldı.

FEDERASYONDAN TEPKİ

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), olayın basit bir kural ihlali olmadığını vurguladı. Federasyon yetkilileri, bunun 'kuralları bilinçli şekilde aşmaya yönelik açık bir hile girişimi' olduğunu belirterek disiplin cezalarını artırdı.

Skandalın ardından 2026 Olimpiyatları için şu düzenlemeler getirildi:

Sporcu vücutları ve formalar 3 boyutlu taramayla ölçülecek

Kumaşlara yerleştirilen mikroçiplerle oynama tespit edilecek

Manipülasyona kapalı yeni forma tasarımları kullanılacak

Futboldaki modele benzer sarı-kırmızı kart sistemi uygulanacak

İlk ekipman ihlalinde sarı kart, tekrarında ise bir sonraki yarıştan men cezası verilecek

YENİ İDDİALAR

Alman basınında yer alan bazı haberlerde, skandal sonrası bazı sporcuların performans artırmak için farklı yöntemlere yöneldiği öne sürüldü. Bu iddialar, kamuoyundaki tartışmaları daha da büyüttü.

Norveç’in yıldız ismi Halvor Egner Granerud da bu süreçte sıkı kontrollerden geçirilen sporcular arasında yer aldı.

Uluslararası federasyon ve organizatörler, yeni kurallarla birlikte haksız rekabetin önüne geçmeyi, branşın itibarını korumayı ve sporcular arasındaki güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Yetkililere göre, teknolojik denetim sistemleri sayesinde formalar ve ekipmanlar artık sporcular kadar yakından izlenecek.

'SIFIR TOLERANS' DÖNEMİ

'Penisgate' skandalı, kayakla atlama tarihine kara bir leke olarak geçerken, 2026 Kış Olimpiyatları ile birlikte branşta yeni bir dönem başladı. Federasyon, sıkı denetimler ve ağır yaptırımlarla benzer olayların tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlı.

Uzmanlara göre, Milano-Cortina Oyunları, kayakla atlamada adaletin yeniden inşa edilmesi açısından kritik bir sınav olacak.