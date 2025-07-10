+212 hangi ülkenin arama kodu? +212 ile başlayan numaralar nereye ait?

Uluslararası aramalarda karşımıza çıkan +212 kodu, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, +212 hangi ülkenin telefon kodu?

+212 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

+212, Fas’ın uluslararası telefon kodudur. Kuzey Afrika’da, Atlas Dağları ve Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bu ülkeye yapılan tüm uluslararası telefon aramalarında +212 kodu kullanılır. Başkent Rabat başta olmak üzere, ülke genelindeki sabit ve mobil hatlara ulaşmak için aranacak numaranın başına +212 eklenmelidir.

Fas’ta telekomünikasyon hizmetleri başta Maroc Telecom, Orange Morocco ve Inwi gibi operatörler tarafından sağlanmaktadır.

+212 İLE BAŞLAYAN NUMARA NASIL ARANIR?

Eğer Türkiye’den bu ülkelere bir arama yapmak istiyorsanız, şu sıralamayı takip etmelisiniz:

+212 (alan kodu)(telefon numarası)