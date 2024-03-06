217 kez Covid-19 aşısı oldu
Almanya'da bir adam, 217 kez Covid-19 aşısı oldu. Araştırmacılar, adamın aşılanmalar sonucunda hiçbir kötü etkiye maruz kalmadığını belirtti.
Almanya’da 62 yaşında bir adam, tıbbi tavsiyeye karşı 217 kez Covid-19 aşısı oldu.
Vaka Lancet dergisinde belgelenirken, aşılar 29 ay içinde satın alındı. Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, adamın aşılanmalar sonucunda hiçbir kötü etkiye maruz kalmadığını belirtti.
Üniversitenin mikrobiyoloji bölümünden Dr. Kilian Schober, "Onunla iletişime geçtik ve onu Erlangen'de çeşitli testlerden geçmeye davet ettik. Taze kan ve tükürük örnekleri verdi. Bağışıklık sisteminin aşıya tam olarak nasıl tepki verdiğini belirlemek için bu örnekleri kullandık” dedi.
Dr. Schober, bağışıklık sistemini tekrarlanan dozlarla hiper uyarmanın bazı hücreleri yormuş olabileceğinden endişelendiğini söylerken, 62 yaşındaki adamda buna dair hiçbir kanıt bulunamadı.
Adamın şimdiye kadar Covid-19 ile enfekte olmadığı tahmin ediliyor.
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