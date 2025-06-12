242 kişi taşıyordu: Hindistan'daki uçak kazasında can kaybı 300'e yaklaştı

İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitmek üzere Ahmedabad Havalimanı'ndan havalanan 242 yolcuyu taşıyan bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim alanına düştü. Hindistan, İngiltere, Portekiz ve Kanada vatandaşlarının yer aldığı uçakta ve uçağın düştüğü yerleşim yerinde 290’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Air India'ya ait uçağın 12’si kabin görevlisi olmak üzere 242 kişilik bir ekiple hareket ettiği bildirildi. Yetkililer, uçağın bir konut alanına düştüğünü ve burada sağlık çalışanlarına tahsis edilmiş bir lojmanın da bulunduğunu belirtti. Polis, kazanın meydana geldiği bölgenin yüzde 70 ila 80’inin boşaltıldığını, kalan alanlarda da tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Air India tarafından yapılan açıklamada, yolcuların 169’unun Hindistan vatandaşı, 53’ünün İngiliz, 7’sinin Portekizli ve 1’inin Kanadalı olduğu ifade edildi. Ahmedabad Emniyet Müdürü, uçakta sağ kurtulan olmadığını belirtti. Kazanın yaşandığı bölgede de ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.