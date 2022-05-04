25 kişi hayatını kaybetmişti: Hindistan'da aşırı sıcaklıklar yağışlarla azaldı
Hindistan'da etkili olan aşırı sıcak hava yağışlar sayesinde serinledi.
ANI News'in haberine göre, ülkede bazı bölgelerde yağış görülmesiyle aşırı sıcaklar hafifledi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı, Delhi, Uttar Pradesh ve Haryana bölgelerinde şiddetli rüzgar ve sağanakların devam edeceğini belirtti.
Muson yağmurlarının ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağı ifade edildi.
25 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seyrediyordu.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.
Aşırı sıcaklar sebebiyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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