250 kiloluk sessiz tehlike: Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentinde Carola Köprüsü yakınlarında yapılan saha temizliği sırasında, 250 kiloluk İngiliz yapımı bir bomba bulundu.

Bombanın üzerinde çalışır durumda bir fünye olduğu açıklandı.

Polis, salı günü yaptığı açıklamada bombanın yerinde etkisiz hale getirileceğini duyurdu. Bunun için çevresinde yaklaşık bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Çarşamba sabahına kadar bu alanın tamamen boşaltılması istendi. Erken saatlerde başlayan tahliye sürecine binlerce kişi dahil edildi.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saksonya polisi, ilerleyen saatlerde bombanın başarıyla imha edildiğini ve daha sonra kentin kuzeybatısındaki özel bir tesise taşındığını duyurdu.

İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılan yoğun hava saldırılarının izleri Almanya’nın birçok kentinde hâlâ sürüyor. Ülke genelinde her yıl sayısız patlamamış mühimmat bulunuyor.

Haziran ayında Köln'de bulunan üç bomba nedeniyle 20 bin kişi tahliye edilmişti. Bu olay, savaş sonrası dönemde ülkedeki en büyük tahliye olarak kayda geçmişti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya atılan bombaların önemli bir kısmı, hedeflerine ulaşmadan veya infilak etmeden toprağa gömüldü. Bu bombaların çoğu özellikle sanayi bölgeleri ve demiryolu hatlarının yakınında bulunuyor.

Dresden gibi tarihi kentlerde ise yoğun bombardımanlar nedeniyle toprağın altında hâlâ binlerce mühimmat olduğu tahmin ediliyor.