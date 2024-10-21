3 asker hayatını kaybetmişti: Lübnan’dan özür diledi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:46

Güncelleme: 21.10.2024 - 15:46

İsrail’in dün Lübnan’ın güneyindeki hava saldırısında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Nadav Shoshani konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye Valiliği’ne bağlı Hanine bölgesinde füze rampası ve füze taşıdığı tespit edilen Hizbullah’a ait bir kamyonun vurulduğunu ve patlamalar meydana geldiğini belirtti.

İlerleyen saatlerde Hizbullah’la IDF askerlerinin çatışma bölgesi olan aynı noktaya bir kamyonetin daha geldiğini ve bölgedeki askerlerin bu kamyonu da hedef aldığını ifade eden Shoshani, söz konusu kamyonun Lübnan ordusuna ait olduğunun tespit edildiğini ve saldırıda 3 askerin öldüğünü söyledi.

Shoshani, “Lübnan ordusuna ait bir kamyonun geleceği IDF tarafından bilinmiyordu. IDF Lübnan ordusuna karşı operasyon yürütmüyor ve bu istenmeden yaşanan durumlar için özür diliyor” ifadesini kullandı.

Lübnan ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Ayn Ebel kasabasında orduya ait bir aracı hedef aldığı ve 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.