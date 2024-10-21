Hizbullah’a sert uyarı: 'İsrail liderleri tekrar hedef alınırsa...'
Suudi Al-Hadath haber kanalının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, Hizbullah’a “Liderlerimizi tekrar hedef almaya kalkışırsanız Dahiye bölgesini yerle bir edeceğiz” mesajı gönderdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Caesarea’daki evine cumartesi günü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı geniş yankı uyandırdı.
Netanyahu’nun saldırının ardından “İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek” açıklamasının ardından Suudi medyası Hizbullah’a da gözdağı verildiğini iddia etti.
Al-Hadath haber kanalının ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, Hizbullah’a “Liderlerimizi tekrar hedef almaya kalkışırsanız, Dahiye bölgesini (Hizbullah’ın kalesi) yerle bir edeceğiz” mesajı gönderdi.
Haberde, mesajın üçüncü bir taraf aracılığıyla iletildiği bildirildi.
Öte yandan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya verdiği röportajda, “geçen ayın ortasından bu yana Hizbullah ile hiçbir temas olmadığını” belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması