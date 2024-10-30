3 bin yıllık mumyanın gizemi çözüldü

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:14

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:14

Şikago'daki Field Museum'da yer alan bir düzineden fazla Mısırlı mumyanın arasında, 3 bin yıl önce yaşamış aristokrat Chenet-aa, tuhaf gömme işlemi sebebiyle dikkat çekiyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, cesedi, ölümünden kısa bir süre sonra görünürde hiçbir dikişi olmayan, kağıt hamuruna benzeyen bir kutuya yerleştirilerek öbür dünyaya hazırlanmış gibi görünüyordu.

Bu, günümüz araştırmacılarının, Chenet-aa'nın kalıntılarının nasıl içeri yerleştirildiğine dair kafasını karıştırmış ve "kilitli mumya gizemi" diye adlandırdıkları durumu yaratmıştı.

An itibarıyla X ışınlı bilgisayarlı tomografi sayesinde, Leydi Chenet-aa'nın kalıntılarının 3 bin yıldan daha fazla süre korunmasını sağlayan kaplamaya ışık tutuldu.

Field Müzesi'nde üst düzey antropoloji koruyucusu olan J.P. Brown "Sırttan aşağı inen bir dikiş ve bazı iplikler olduğunu görmeye başlayabiliyoruz" dedi.

Son incelemeler, mumyanın dik tutulduğunu ve kartondan tabutun, cesedin etrafında şekil verilecek esnekliğe ulaşana dek nemle yumuşatıldığını açığa çıkardı.

Araştırmacılar, sonrasında başından ayağına bir kesik açıldığını ve sarılan bedenin içeri yerleştirildiğini söylüyor.

Ardından kesiğin bir dikişle kapatıldığını ve her şeyi bir arada tutmak için ayaklara ahşap bir panel çakıldığını belirtiyorlar.

Taramalar, Leydi Chenet-aa'nın 3 bin yıl önce öldüğünde 30'larında veya 40'lı yaşlarının başında olduğunu da saptadı.

Dişlerinin birkaçını, yediği gıdalar diş minesini zedeleyen kum taneleri içerdiği için kaybetmiş gibi görünüyor.

Tabutun içindeki mumyalanmış kalıntılarında, Chenet-aa'nın gözlerinin öbür dünyaya onunla geldiğine emin olmak üzere göz çukurlarına yerleştirilmiş ilave gözler vardı.

Dr. Brown "Antik Mısır'da öbür dünyaya bakış açısı bizim emeklilik birikimlerine yaklaşımımıza benziyor. Hazırlık yaptığın, hayatın boyunca bu amaçla kenara para koyduğun ve sonunda gerçekten keyfini çıkarabilmek için yeterince birikim yaptığını umduğun bir şey" diye açıkladı.

Dr. Brown "Yapılan eklemeler çok doğrudan. Göz istiyorsan fiziksel gözler veya en azından gözlere fiziksel bir gönderme olması gerekiyor" dedi.

Bilim insanları araştırmanın, bilgisayarlı tomografi taramaları sayesinde tabutlarda korunan antik mumyalar hakkında edinebileceğimiz yeni bilgilerin bir göstergesi olduğunu düşünüyor.