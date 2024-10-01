Dünya'nın en eski peyniri, mumyanın üzerinde keşfedildi

Yayınlanma: 01.10.2024 - 11:17

Güncelleme: 01.10.2024 - 11:17

Çin'in Sincan bölgesindeki Xiaohe Mezarlığı'nda 2003 yılında yapılan bir kazı sırasında 3 bin 600 yıllık bir tabut açılmış ve burada mumyalanmış genç bir kadının boynuna sarılmış bir madde bulunmuştu.

O dönemde bir mücevher parçası gibi görünmesine rağmen, bilim insanları şimdi bunun “dünyanın en eski peynir parçası” olduğunu tespit ettiklerini açıkladılar.

Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nde paleogenetikçi olan Qiaomei Fu, “Normal peynir yumuşaktır. Bu öyle değil. Artık gerçekten kuru, yoğun ve sert bir toz haline gelmiş” dedi.

Fu, kadının tabutu mezardan çıkarıldığında, Tarim Havzası çölünün kuru iklimi nedeniyle iyi korunmuş olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Fu, ekibiyle birlikte Xiaohe Mezarlığı'ndaki üç mezardan örnekler aldıklarını ve bakterilerin binlerce yıllık evriminin izini sürmek için DNA'yı işlediklerini söyledi.

Örnekler daha sonra kefir taneleri kullanılarak sütün fermente edilmesiyle yapılan kefir peyniri olarak tanımlandı ve keçi ve inek sütünün kullanıldığına dair kanıtlar da vardı.

Ekip, araştırmalarında kefir peyniri kullanımının Bronz Çağı popülasyonlarının nasıl etkileşime girdiğini ve genetik olarak laktoz intoleransı olduğu bilinen Xiaohe halkının pastörizasyon ve soğutma döneminden önce süt ürünlerini nasıl tükettiğini gösterdiğini söyledi.

Fu, “Bu 3.500 yıllık kefir peyniri örnekleri, 3.000 yıldan daha uzun süre korunmuş az sayıdaki süt ürünleri kalıntıları arasındadır ve karma yaşam tarzlarına ve tekniklerine sahip bir nüfus olan Bronz Çağı Xiaohe nüfusu tarafından üretilmiştir” dedi.