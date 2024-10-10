3 günde 3 kişiyi öldüren 'seri katil' sonunda yakalandı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:44

Kanada'da yetkililer, birkaç gün içinde üç kişiyi ayrı ayrı öldürmekle suçlanan bir kadının tutuklandığını ve “seri katil” olarak adlandırıldığını söyledi.

Niagara Bölge Polis Teşkilatı, 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar'ın Toronto ve çevresinde bir kadın ve iki erkeğin öldürülmesinin ardından Ontario bölgesindeki bir otelde yakalandığını duyurdu.

Niagara Bölge Polis Şefi Bill Fordy, “Bence tanımı gereği o bir seri katil. İki ya da daha fazla suç işlemiş, yani tanım gereği, bence bu adil bir yorum” dedi.

Kauldhar'ın işlediği iddia edilen cinayetler 1 Ekim'de Toronto'daki yetkililerin, 60 yaşlarında bir kadını bir evin içinde ölü bulmasıyla başladı.

Ertesi gün ilk müdahale ekipleri, Niagara Şelalesi'ndeki John Allan Park'ta bir kargaşaya çağrıldı. Olay yerine vardıklarında ağır yaralı bir adam buldular. Niagara Bölge Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, “Niagara Acil Sağlık Hizmetleri ve Niagara Şelalesi İtfaiye Teşkilatının tıbbi müdahale çabalarına rağmen, 47 yaşındaki Lance Cunningham'ın olay yerinde öldüğü açıklandı” denildi.

Üçüncü cinayet ise 3 Ekim'de meydana geldi. Toronto'nun banliyölerinden Hamilton'da bir otoparkta bıçaklanmış bir adam bulundu. Emekli bir öğretmen olan 77 yaşındaki Mario Bilich olduğu tespit edilen adam, hastaneye kaldırıldı ve daha sonra burada hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Yetkililer, Hamilton'daki cinayetle Niagara Şelalesi'ndeki John Allen Park'ta kısa süre önce işlenen cinayet arasında bağlantı kurarak şüphelinin her iki olaydaki eşkale de uyduğunu tespit etti. Ayrıca, 1 Ekim'de Toronto'da işlenen aktif cinayet soruşturmasıyla da bağlantı kuruldu” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, Kauldhar tarafından Cunningham ve Bilich'in rastgele hedef alındığını, ancak Toronto'daki hayatının kaybeden kişinin Kauldhar tarafından tanındığını söyledi. Yetkililer, daha sonra Toronto'daki cinayet kurbanının kimliğini tespit etti, ancak ismini kamuoyuna açıklamadı.

Polis, Kauldhar'ın Hamilton bölgesindeki cinayeti için birinci derece cinayetle, Toronto ve Niagara bölgelerindeki cinayetleri için ise ikinci derece cinayetle suçlandığını söyledi.