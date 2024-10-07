Kanada: Göçmenlik, eğitim ve yatırım fırsatları yeni kapılar açıyor

Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:50

Güncelleme: 07.10.2024 - 18:50

Kanada, yaşam kalitesiyle dünya genelinde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl yapılmakta olan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’nın son verilerine göre, Kanada güvenlik, sağlık hizmetleri, eğitim sistemi ve sosyal güvence bakımından en üst sıralarda. Ülke, aynı zamanda doğal güzellikleri, çevre bilinci ve çok kültürlü yapısıyla her yaştan insana hitap ediyor. Bu özellikler, Kanada'yı göçmenler için sadece bir fırsatlar ülkesi değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşam arayanlar için de ideal bir yer haline getiriyor.

Bunun yanı sıra, Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerine göre Kanada pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alıyor. Kanadalılar, 185'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilme imkânı ile global ölçekte büyük bir mobilite avantajına sahip. Bu da Kanada vatandaşlığına sahip olmanın hem ülke içinde hem de dünya genelinde pek çok avantaj sunduğunu gösteriyor.

KANADA'NIN GÖÇMENLİK POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM VE YENİ FIRSATLAR

Kanada Lisanslı Göçmenlik Danışmanı Burcu Akyol, Kanada’nın göçmenlik politikalarında son dönemde yaşanan değişikliklerin göçmen adayları için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Kanada, düşük doğurganlık oranı ve hızla yaşlanan nüfusun gelecekteki etkilerini bertaraf edebilmek adına göçmenlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda, Kanada’nın ekonomik ve sosyal dengesini sürdürebilmesi için göçmenlik politikalarında yapılan değişiklikler, özellikle Kanada ekonomisine katkı sağlayacak bireylere kapılarını aralıyor. Ancak Burcu Akyol, artan talep nedeniyle göçmenlik başvuru süreçlerinin giderek daha yüksek standartlar gerektirdiğini vurguluyor.

YÜKSEK STANDARTLAR VE KRİTİK SEKTÖRLERDE AVANTAJLAR

Göçmen adaylarının dil yeterliliği, eğitim seviyesi ve mesleki tecrübeleri gibi konularda daha donanımlı olmaları bekleniyor. Ayrıca bazı ekonomik göç programlarında kişinin yaşı de seçim kriterlerinden biri olabiliyor. Akyol, ekonomik göç programlarında rekabetin yüksek olduğunu ancak bazı meslek gruplarında deneyim sahibi olan adaylar için önemli fırsatların hala mevcut olduğunu ifade ediyor. Özellikle teknoloji, ulaşım, inşaat ve sağlık gibi kritik sektörlerde deneyim sahibi olan adaylar, Kanada'nın iş gücü açığını kapatma hedefi doğrultusunda öncelikli olarak değerlendiriliyor. Bu sektörlerde çalışanlar, göçmenlik süreçlerinde avantaj sağlayarak hızlıca Kanada’ya yerleşme imkanı bulabiliyorlar.

Kanada’nın kategori bazlı seçim sistemi gibi uygulamalarla, belirli sektörlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli iş gücüne odaklandığını belirten Akyol, bu alanlarda çalışanlar için göçmenlik programlarının daha cazip hale geldiğini ekliyor. Bu özellikle mühendislik, bilgi teknolojileri ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda deneyim sahibi adaylar için büyük fırsatlar yaratıyor.

FRANKOFON GÖÇMENLER İÇİN DİL AVANTAJI

Buna ek olarak Kanada’nın, Quebec eyaleti dışındaki eyaletlerde de Fransızca bilen göçmenlere yönelik uyguladığı seçim sistemi büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Belirli bir seviyede Fransızca dil yeterliliği belgeleyebilen adaylar, diğer adaylara göre avantajlı bir konuma geçiyor. Burcu Akyol, bu avantajın Frankofon göçmenler için hiç olmadığı kadar cazip olduğunu vurguluyor. Kanada’nın Frankofon göçmenlere olan bu ilgisi, ülkenin kültürel çeşitliliğini güçlendirme politikasının bir parçası olarak önemli bir strateji haline gelmiş durumda.

KANADA’DA İŞ KURARAK EĞİTİM VE KALICI OTURUM FIRSATLARI

Burcu Akyol, Kanada’ya yatırım yapmayı planlayan iş insanlarına, Kanada’da kuracakları işin ekonomik, kültürel veya sosyal açıdan kayda değer katkılar sağlayacağı yönünde etkili bir plan sunmaları halinde önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Bu tür bir planla alınabilecek çalışma izni, iş insanlarının çocuklarına devlet üniversitelerinde Kanada vatandaşlarının ödediği ücretlerle eğitim alma imkanı tanıyor. Ayrıca, eğitim ve dil yeterlilikleri uygunsa, belirli bir süre sonra kalıcı oturum alma şansları da bulunuyor.

KANADA: TÜRK İHRACATÇILARI İÇİN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR PAZAR

Caria Consulting bünyesinde pazara giriş hizmetleri sunan Mehmet Ekizoğlu, Kanada’nın Türk ihracatçılar için büyük bir potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarları olan çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar, Türk firmalarını daha uzak ve istikrarlı pazarlara yönelmeye teşvik etti. Bu bağlamda, Kanada, özellikle son yıllarda dikkat çekici bir destinasyon haline geldi. ABD ile karşılaştırıldığında daha az keşfedilmiş bir pazar olan Kanada, Türk ihracatçıları için yeni ve kârlı fırsatlar sunuyor.

TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN YÜKSELEN TALEP

Mehmet Ekizoğlu, Kanada’da özellikle gıda, inşaat malzemeleri ve imalat sanayi gibi sektörlerde Türk ürünlerine olan talebin hızla arttığını vurguluyor. 2018 öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar doların altındayken, son beş yılda bu rakamın 3 milyar doları aştığını belirten Ekizoğlu, Türkiye'nin Kanada’ya olan ihracatının bu süreçte hızlı bir artış gösterdiğini ekliyor. Özellikle, Türk firmalarının kaliteli ve uygun maliyetli ürünleri Kanada'da giderek daha fazla rağbet görüyor.

KANADA ESKİ İCARET ATAŞESİ MEHMET EKİZOĞLU'NDAN DEĞERLİ İÇGÖRÜLER

Mehmet Ekizoğlu, Kanada’nın Türk ihracatçıları için sunduğu fırsatları yalnızca danışmanlık deneyimiyle değil, aynı zamanda Kanada Ticaret Ataşesi olarak görev yaptığı yıllardan edindiği geniş perspektifle değerlendiriyor. Bu görevi sırasında Kanada pazarının dinamiklerini yakından takip eden Ekizoğlu, Türk ürünlerinin burada nasıl bir potansiyele sahip olduğunu ilk elden deneyimlemiş biri olarak, bu ülkeye ihracat yapmak isteyen Türk firmalarına rehberlik ediyor.

TÜRK KOBİ’LERİ İÇİN FIRSATLAR

Mehmet Ekizoğlu, Kanada pazarının sadece büyük firmalar için değil, aynı zamanda KOBİ niteliğindeki Türk şirketleri için de büyük fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Gıda ve içecek sektöründen inşaat malzemelerine kadar pek çok farklı sektörde KOBİ'ler Kanada pazarına giriş yaparak başarılı olabiliyor. Özellikle Kanada'nın istikrarlı ekonomisi, güvenli ticaret kuralları ve yüksek satın alma gücü, Türk ihracatçıları için cazip bir ortam yaratıyor.

Ekizoğlu, Caria Consulting olarak Türk firmalarına, Kanada pazarına en doğru stratejilerle giriş yapmalarını sağlamak için pazara giriş hizmetleri sunduklarını, bu hizmetlerin Türk firmalarının Kanada'da uzun vadeli başarılar elde etmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Kanada pazarına girişin, doğru planlama ve strateji ile yapıldığında yüksek kârlılık sağlayan bir adım olabileceğini ekliyor.

KANADA EMLAK PAZARINDA TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR

Toronto’da Royal LePage Signature bünyesinde lisanslı emlak danışmanı ve mortgage broker olarak hizmet veren Sedat Topçu, Kanada’nın Türk yatırımcılar için sunduğu büyük fırsatların altını çiziyor. Kanada, hızla büyüyen nüfusuna rağmen emlak üretiminde talebi karşılamakta zorlanıyor. Özellikle Toronto, Vancouver ve Montreal gibi büyük şehirlerdeki konut talebi, arzın çok üzerinde. Sedat Topçu, bu durumun, Türk yatırımcılar için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguluyor ve Türk iş insanlarının hız ve kalite avantajlarını kullanarak bu pazarda öne çıkabileceklerini belirtiyor.

Topçu, Kanada'nın istikrarlı ve güvenli bir pazar olduğunu, hem bireysel hem de kurumsal yatırımlar için cazip fırsatlar barındırdığını ifade ediyor. Yatırımcıların, işlerini yurt dışına taşırken ilk adımlarından biri olan işyeri satın alımı ya da kiralaması konusunda geniş seçenekler bulunduğunu belirten Topçu, Kanada’da ticari emlak piyasasının hızla geliştiğini ve her yıl daha fazla yatırımcının bu fırsatlardan yararlandığını söylüyor.

"TÜRK YATIRIMCILAR KALİTE VE HIZLA ÖNE ÇIKIYOR”

Sedat Topçu, Türk iş insanlarının işlerini hızla ve yüksek kalitede gerçekleştirme konusunda rakiplerine göre büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade ediyor. "Kanada’da pek çok yatırımcı bulunmasına rağmen, Türk yatırımcılar yaptıkları işi hem hızlı hem de yüksek standartlarda yapma kabiliyetleri ile dikkat çekiyorlar. Kanada’da iş hacminin hızla büyüdüğü bu dönemde, Türklerin pazardan pay alması için çok büyük fırsatlar var" diyor.

Topçu ayrıca, Kanada’da emlak piyasasının yatırımcılara yalnızca işyeri edinimi açısından değil, konut piyasasında da geniş fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Kanada'nın büyük şehirlerinde konut talebinin sürekli arttığını ve bu artışın yatırımcılar için büyük bir avantaj sağladığını belirtiyor. Özellikle yeni projelerde erken dönemde yapılan yatırımlar, yüksek getiri fırsatları sunuyor.

TÜRK İŞ İNSANLARINA KAPSAMLI DESTEK

Sedat Topçu, sadece emlak alım satımında değil, aynı zamanda yatırımcılara finansman konusunda da destek verdiklerini vurguluyor. Kanada’da ticari veya konut yatırımı yapmak isteyen Türk iş insanları için, mortgage broker olarak bankalarla ve diğer finansman kaynaklarıyla çalışarak gerekli finansal çözümleri sunuyor. "Kanada’da yatırım yapmanın her aşamasında Türk yatırımcılara yardımcı oluyoruz. Ticari emlak ve konut tarafında yatırımcıların tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmek için kapsamlı bir ekip olarak hizmet veriyoruz" diyor.

Topçu, Türk iş insanlarının Kanada pazarında daha fazla yer alması gerektiğini ve sundukları hizmetlerin bu süreci kolaylaştırmaya yönelik olduğunu ekliyor.

Kanada’daki yatırım fırsatlarının yanı sıra, ülke genelinde sunulan eğitim imkanları da büyük avantajlar sağlıyor. Kanada, kaliteli eğitim sisteminin sunduğu mezuniyet sonrası çalışma fırsatları ve uygun maliyetleriyle öne çıkıyor. Hem çocuklarını okutmak isteyen aileler için hem de kendi kariyer gelişimlerini hedefleyen bireyler için eğitim, Kanada’ya tercih etmenin en önemli sebeplerinden biri haline geliyor.

KANADA’DA EĞITIM: LİSE, KOLEJ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE FIRSATLAR

Kanada Eğitim ve Kariyer Danışmanı Tuğsel Akyol, Kanada’nın lise ve üniversite seviyelerinde sunduğu yüksek kaliteli eğitim fırsatlarının her geçen gün daha fazla talep gördüğünü, eğitim kalitesi ve sunduğu mezuniyet sonrası çalışma izni avantajıyla uluslararası öğrencilerin dikkatini çeken bir ülke olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan son dönemde, uluslararası öğrenci programında kolej seviyesinde yapılan değişikliklerle özellikle öğrencilerin eşlerine tanınan çalışma izni hakkını etkileyerek öğrenci profilinde değişikliğe yol açtığını da sözlerine ekliyor.

KOLEJ PROGRAMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

Tuğsel Akyol, Kanada'nın kolej seviyesindeki uluslararası öğrenci programında yapılan bu değişikliklerin, çiftlerin birlikte Kanada'ya gelme planlarını etkilediğini belirtiyor. Bu durum, kolej eğitimine olan talebi bir miktar düşürmüş olsa da, Kanada hala lise ve üniversite seviyesinde yoğun talep almaya devam ediyor. Akyol, lise ve üniversite eğitiminin hem akademik hem de dil yeterliliği açısından önemli avantajlar sunduğunu ve bu öğrenim seviyelerinin ilgi görmeye devam ettiğini belirtiyor.

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA İZNİ UYGUNLUĞU

Kanada, uygunluğu olan okullarda öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet sonrası çalışma izni fırsatı sağlıyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) aracılığıyla Kanada’da kalma ve Kanada deneyimi kazanma şansı elde edebiliyorlar. Üniversitelerin derece veren bölümleri için herhangi bir bölüm ayrımı olmazken kolejler için, ülkenin işgücü ihtiyacı düşünülerek Kanada Göçmenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş alanlardan mezun olanların çalışma izni uygunluğu olabiliyor.

LISE VE ÜNİVERSİTE SEVİYESINDEKİ TALEP ARTIŞI

Akyol, özellikle lise ve üniversite eğitiminin Türkiye’deki özel okullara kıyasla uygun maliyetler sunduğunu ve uluslararası öğrenciler için cazip bir seçenek haline geldiğini vurguluyor. Bu seviyelerde eğitim alan öğrenciler, Kanada’da kaliteli bir eğitim alırken, dil becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar. Kanada’da lise eğitimi alan öğrencilerin üniversiteye kabul edilme şanslarının oldukça yüksek olması da aileler için önemli bir tercih nedeni olarak öne çıkıyor.

UZMAN DANIŞMANLAR İLE BİRLIKTE ÇALIŞMAK

Kanada'da alınacak eğitimin planlama aşamasının oldukça önemli olduğunu belirten Akyol, tek bir doğru çözüm olmadığını ve öğrencinin profil ve beklentilerine göre bir eğitim planı yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle Kanada'da eğitim yolu ile göçmenlik hedefleyen öğrencilerin kulaktan dolma bilgiler ve uzman olmayan kişilerin yönlendirmeleri yerine Kanada üzerine uzmanlaşmış, lisanslı danışmanlar ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor.

DOĞRU STRATEJİK PLANLAMA VE UZMAN TAVSİYELERİ: 13 EKİM ANKARA, 20 EKİM İSTANBUL

Kanada’da yeni bir yaşam planlayanlar için önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul’da kaçırılmayacak bir panel organizasyonu gerçekleşecek. Panelde, Kanada vatandaşlığına giden yol, eğitim ve kariyer fırsatları, Türkiye’nin Kanada’daki ticaret olanakları, işyeri/konut kiralama ya da satın alma süreçleri ve mortgage kredisi olanakları gibi önemli konular ele alınacak. Katılımcılar, panelde uzmanlarla birebir konuşma fırsatı bulacak ve Kanada'da yeni bir başlangıç yapmanın tüm adımlarını stratejik bir bakış açısıyla öğrenme şansı yakalayacaklar. Bu etkinlik, Kanada'da yeni bir hayat kurma hedefi olanlar için stratejik bilgiler ve uzmanlardan birebir tavsiyeler alma imkanı sunuyor. Kayıt için bit.ly/TRseminer bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

PANELİN KONUŞMACILARI, KANADA’NIN GÖÇMENLİK, EMLAK, EĞİTİM VE PAZARA GİRİŞ ALANLARINDA UZMANLAŞMIŞ İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

· Burcu Akyol, Kanada Lisanslı Göçmenlik Danışmanı ve Northern Pathways Immigration Consulting'in kurucusu olarak, Kanada’da mesleğinde önde gelen isimlerden biri haline gelmiştir. Ayrıca Queen’s Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki Graduate Diploma of Immigration and Citizenship Law programında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

· Tuğsel Akyol, 25 yılı aşkın insan kaynakları ve eğitim tecrübesiyle, hem Türkiye’de hem Kanada’da birçok farklı sektörde önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir. Bankacılık, danışmanlık ve otelcilik gibi farklı alanlarda yöneticilik yapmış olan Akyol, Kanada’da saygın okullarda İnsan Kaynakları alanında ders vermektedir. EduPathways Canada'nın kurucusu olarak, öğrencilerin ve profesyonellerin Kanada’daki eğitim ve kariyer planlamalarında onlara yol gösteren stratejik çözümler sunmaktadır.

· Sedat Topçu, Avrupa’daki bankacılık kariyerinin ardından Toronto’da emlak ve mortgage sektöründe önde gelen uzmanlardan biri olmuştur. 15 yıllık uluslararası tecrübesi ve son 10 yılda Kanada’da edindiği derin bilgi birikimiyle, özellikle yeni göçmenler, ilk defa ev sahibi olacaklar ve yabancı yatırımcılara yönelik kapsamlı çözümler sunmaktadır. Topçu & Dalan Homes bünyesinde Lisanslı Emlak Danışmanı ve Mortgage Broker olarak görev yapan Topçu, Kanada emlak piyasasında hızla büyüyen fırsatları detaylı ve analitik bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

· Mehmet Ekizoğlu, 26 yıllık Ticaret Bakanlığı kariyerinde elde ettiği tecrübesini, Kanada’da kurduğu Caria Consulting Inc. aracılığıyla Türk ihracatçılarına sunmaktadır. Eski Toronto Başkonsolosu Ticaret Ataşesi olarak Kanada pazarına dair derinlemesine bilgiye sahip olan Ekizoğlu, Türk firmalarına Kanada pazarına giriş stratejileri geliştirme, devlet yardımları ve ihracat fırsatları konularında destek sağlamaktadır. Ticaret ve iş dünyasındaki bilgi birikimiyle, ihracat yapan veya Kanada'da iş kurmayı planlayan Türk firmalarına eşsiz bir rehberlik sunuyor.