3 günlük çatışma sonrası müdahale: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ne dayandırdığı haberine göre, hükümete bağlı askeri birlikler Süveyda kentine giriş yaptı.

Açıklamada, operasyonun amacının bölgede güvenliği sağlamak ve sivillerin zarar görmesini engellemek olduğu belirtildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle yapılan görüşmelerin ardından ateşkes ilan edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakan Ebu Kasra, “Şehirdeki tüm askeri birliklerimize ateşkes uygulanması talimatı verilmiştir. Ancak yasa dışı silahlı gruplar tarafından herhangi bir saldırı durumunda, yalnızca ateş açılan kaynaklara karşılık verilecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.