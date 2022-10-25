30 ABD'li Kongre üyesinden Biden'a mektup: Savaşı diplomasiyle durdurun!

25 Ekim 2022 Salı, 11:50

ABD Kongre üyesi Demokrat Pramila Jayapal liderliğindeki bir grup Kongre Üyesi, Beyaz Saray'a bir mektup göndererek Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Mektupta, "Bu savaşın Ukrayna ve dünya üzerinde yarattığı yıkım ve feci bir tırmanma riski göz önünde bulundurulduğunda, uzun süreli bir çatışmadan kaçınmanın Ukrayna, ABD ve dünyanın menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sizi askeri desteği diplomasiyle birleştirmeye ve gerçekçi bir ateşkes çerçevesi bulma çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kongre üyeleri, Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisini kötü etkilediğini vurgulayarak, Ukrayna'daki savaşın petrol fiyatlarını daha da artıracağını ve bunun da ABD'deki motor yakıt fiyatlarını yükselteceğini söylediler.

Kongre üyeleri, mektubun Washington Post tarafından yayınlanmasının ardından birkaç saat sonra mektuba açıklık getirmek için açıklama yaptılar.

Açıklamada, "Başkan Biden'a gönderdiğimiz mektupta, Washington'un Ukraynalılara askeri ve ekonomik destek sağlamaya devam etmesini savunduk. Aynı zamanda, Ukrayna halkı için kabul edilebilir bir çözüm bulma çabasında ortak olduğumuzdan emin olmak için Ukrayna'ya diplomatik destek sunmaya devam edeceğiz. "Ukrayna'ya verdiğimiz destek konusunda birleşmiş durumdayız. Bu mektuptaki hiçbir şey bu desteğin değişmesini engellemiyor" denildi.

Mektup, aralarında Cori Bush, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ve Jamie Raskin'in de bulunduğu 30 sol görüşlü Demokrat tarafından imzalandı.