30 yıl sonra ortaya çıktı: Toplu mezar bulundu

Ruanda'nın güneyinde 1994'teki soykırımdan 30 yıl sonra, yaklaşık 180 kişinin kalıntılarının olduğu bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 08:24
30 yıl sonra ortaya çıktı: Toplu mezar bulundu
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Kazılardan sorumlu komite üyesi Goretti Uwokunda, basına yaptığı açıklamada, bir bahçede bulunan toplu mezarda 180'den fazla kişinin kalıntılarının çıkarıldığını belirtti.

Kurbanların zalimce öldürüldüklerine dikkati çeken Uwokunda, son iki haftada bulunan kurban sayısının 392 olduğu bilgisini paylaştı.

Ruanda'da son olarak 26 Ocak'ta 119 kişinin kalıntılarının olduğu toplu mezar bulunmuştu.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.


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