30'dan fazla ülkenin temsilcisi Ukrayna'yı konuşmak üzere Almanya'da toplandı

26 Nisan 2022 Salı, 15:56

ABD öncülüğünde, Almanya'nın batısında yer alan Ramstein Hava Üssü'nde bir araya gelen NATO üyesi 30'dan fazla ülke ve bazı dost ülkeler, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğinin sağlanması ve gerekli askeri malzemelerin ülkeye ulaştırılmasını konuştu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ABD Savunma Bakanı Llyoyd Austin, "Dünyada birçok ulusun Ukrayna için birleştiğini görmekten memnun olduğunu" ifade ederken Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşündüğünü söyledi. Austin, zamanın Ukrayna aleyhine işlediğini ve bu yüzden gerekli malzemeler ve silahların Ukrayna'ya acilen gönderilmesi gerektiğini dile getirdi. Ukrayna'nın da ihtiyaç listesini konferanstaki ülkelere bildirdiği biliniyor.

ABD, toplantıda, şimdiye kadar Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımların altını çizerek 713 milyon dolarlık ek yardımda bulunacaklarını söyledi.

ALMANYA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRİYOR

Almanya, işgalden bu yana askeri anlamda Ukrayna'yı yeteri kadar desteklemediği için eleştirilerin hedefi olmuştu. Almanya, bu politikasından vazgeçiyor. Son yapılan açıklamada Alman hükümeti, Ukrayna'ya Gepard tankları sağlayacağını duyurdu.

Şimdiye kadar yaptıkları yardımlardan bahseden Birleşik Krallık, Fransa, Çekya ve Kanada gibi ülkeler de ilave yardımlar kapsamında hava savunma füzeleri, tank ve obüs göndereceklerini açıkladı.

HULUSİ AKAR DA KATILDI

Konferansa Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Almanya'da bulunan Türk diplomat ve askeri yetkililer de katıldı.

Konferansta konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili ilerleyen saatlerde daha detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.