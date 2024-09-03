33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açtı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı" denildi.
Açıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Hava Harp Okulu birincisi Teğmen İkra Kuyumcu kimdir?
- Amca, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi