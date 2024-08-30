İsviçre ev sahipliği yapacak... Eurovision’un hangi şehirde yapılacağı belli oldu!

Önümüzdeki yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacak olan İsviçre, şarkı yarışmasının yapılacağı şehri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:18
İsviçre ev sahipliği yapacak... Eurovision’un hangi şehirde yapılacağı belli oldu!
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Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın gelecek yıl nerede gerçekleştirileceği belli oldu.

Geçtiğimiz yıl İsveç'in ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmanın kazananı İsviçre olmuştu. İsviçre'yi temsil eden Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak birinci oldu ve ülkesine bir sonraki yılın ev sahipliği hakkını kazandırdı.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek. Yarı finaller 13-15 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak, büyük final ise 17 Mayıs'ta gerçekleşecek.


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