İsviçre'den Orta Doğu uyarısı: 'Derin endişe duyuyoruz...'

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan şiddet karşısında derin endişe duyduklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:17
İsviçre'den Orta Doğu uyarısı: 'Derin endişe duyuyoruz...'
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan bölgedeki yüksek tansiyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Bölgedeki artan şiddetten derin endişe duyuyoruz" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, taraflara diyaloğa öncelik verme ve tansiyonu daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "İlgili tarafları Gazze için ateşkes müzakerelerine katılmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.


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