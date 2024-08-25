İsviçre'den Orta Doğu uyarısı: 'Derin endişe duyuyoruz...'
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan şiddet karşısında derin endişe duyduklarını bildirdi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan bölgedeki yüksek tansiyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.
"Bölgedeki artan şiddetten derin endişe duyuyoruz" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, taraflara diyaloğa öncelik verme ve tansiyonu daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, "İlgili tarafları Gazze için ateşkes müzakerelerine katılmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda