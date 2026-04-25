340 bin dolarlık Lamborghini’yi kamyonuyla ezdi... 'Fark etmedim bile!'

25.04.2026 11:29:00
Dış Haberler Servisi
ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan ilginç bir kazada, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bir kamyonu kullanan sürücü, değeri yaklaşık 340 bin dolar olan bir Lamborghini’yi otoparkta ezdi.

İngiliz gazetesi The Telegraph’ın haberine göre, Küba asıllı iş insanı Ramon Ferrer spor aracını park etmeye çalıştığı sırada, otoparka hızlı şekilde giren kamyon aracına çarptı.

ÖLÜMCÜL 'KÖR NOKTA'

İki araç arasındaki ciddi yükseklik farkının sürücü için 'kör nokta' oluşturduğu ve kadının Lamborghini’yi fark edemediği belirtildi.

Bunun sonucunda kamyonun büyük tekerlekleri lüks aracın ön kısmının üzerinden geçerek aracı hurdaya çevirdi.

ŞOK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın sürücünün kamyondan indikten sonra büyük bir şok yaşadığı ve ellerini başına götürerek ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.

“YENİDEN DOĞDUM” DEDİ

Kazanın en dikkat çekici yönü ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu.

Araç sahibi Ramon Ferrer, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.

