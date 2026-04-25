340 bin dolarlık Lamborghini’yi kamyonuyla ezdi... 'Fark etmedim bile!'

İngiliz gazetesi The Telegraph’ın haberine göre, Küba asıllı iş insanı Ramon Ferrer spor aracını park etmeye çalıştığı sırada, otoparka hızlı şekilde giren kamyon aracına çarptı.

😮 A Florida woman accidentally drove her pickup truck over a Lamborghini she didn’t see in a parking lot. pic.twitter.com/DKgQFMw97v — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2026

ÖLÜMCÜL 'KÖR NOKTA'

İki araç arasındaki ciddi yükseklik farkının sürücü için 'kör nokta' oluşturduğu ve kadının Lamborghini’yi fark edemediği belirtildi.

Bunun sonucunda kamyonun büyük tekerlekleri lüks aracın ön kısmının üzerinden geçerek aracı hurdaya çevirdi.

ŞOK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın sürücünün kamyondan indikten sonra büyük bir şok yaşadığı ve ellerini başına götürerek ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.

“YENİDEN DOĞDUM” DEDİ

Kazanın en dikkat çekici yönü ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması oldu.

Araç sahibi Ramon Ferrer, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.