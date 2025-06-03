3500 kişi elini kolunu sallaya sallaya cihatçı orduya katılacak

Reuters haber ajansının üç Suriyeli savunma yetkilisine dayandırdığı habere göre, bu cihatçılar Suriyelilerle birlikte 84. Tümen bünyesine alınacak. Yabancı cihatçılar, bombalı intihar saldısı ekiplerinin omurgasını oluşturuyordu.

ÇİN'DEN TEPKİ

Orduya alınacak yabancı cihatçıların çoğunu Uygurlar ile Orta Asya ülkelerinden gelen HTŞ mensuplarının oluşturduğu aktarıldı. Bunlar arasında, Çin’in “terörist” olarak tanımladığı Türkistan İslam Partisinin eski üyeleri de bulunuyor. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Suriye’nin her türlü terör ve aşırılık yanlısı güce karşı tavır alması uluslararası toplumun beklentisidir” denildi.

ABD'DEN DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın son Ortadoğu ziyaretinin ardından atadığı Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sürece destek verdiklerini açıkladı.

Barrack, “Bu kişileri devlet çatısı altında tutmak, dışlamak ve radikalleşmelerine izin vermekten daha güvenli” iddiasını öne sürdü.

Trump, 14 Mayıs'ta Riyad’da HTŞ lideri Colani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararı almıştı.