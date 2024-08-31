4 kişi hayatını kaybetti... Yemen'de benzin istasyonunda patlama meydana geldi

Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 07:28
4 kişi hayatını kaybetti... Yemen'de benzin istasyonunda patlama meydana geldi
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Yemen’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi.

Ülkenin güneyindeki Aden şehrinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, art arda meydana gelen patlamaların ardından alevlerin istasyonu sardığını aktardı.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Gökyüzüne yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı belirtilirken, şehrin büyük bir bölümünden de görüldüğü kaydedildi.

Yemenli bir güvenlik yetkilisi, benzin istasyonunun yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle can kaybının artmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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