DSÖ, çok sayıda sakinin yerinden edildiğini açıkladı... Yemen'deki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in batısında bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve sel felaketi nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua
Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:41
DSÖ, çok sayıda sakinin yerinden edildiğini açıkladı... Yemen'deki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti
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Yemen devlet televizyonu cuma günü Yemen Kızılay Derneği'nin açıklamasına istinaden yayımladığı haberde, bu hafta yedi vilayeti etkisi altına alan şiddetli yağış ve sellerin 12 kişinin kaybolmasına yol açtığını, seller yüzünden 12 bin 584'ten fazla evin hasar gördüğünü ve 3 bin 640 kişinin de yerinden olduğunu bildirdi.

Selden olumsuz etkilenen yedi vilayet arasında Hudeyde en ağır darbeyi alırken, Hacca, Amran, Saada, Dhamar, Taiz ve Sana da etkilenen diğer bölgeler arasında yer alıyor.

Televizyonda yayımlanan görüntülerde Hudeyde'de bir köyün şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle tamamen sular altında kaldığı görüldü.

'ÇOK SAYIDA SAKİN YERİNDEN EDİLDİ'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) perşembe günü Xinhua'ya gönderdiği açıklamada sayıların henüz kesinlik kazanmamasıyla birlikte (Hudeyde'deki) selin 30 kişinin ölümüne ve beş kişinin kaybolmasına neden olduğunu bildirdi.

Açıklamada, sellerin "altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği, çok sayıda sakini yerinden ettiği ve yolların kapanmasına neden olduğu" belirtildi.

DSÖ ayrıca kirli su ve yetersiz sanitasyon nedeniyle hastalıkların olası yayılımı konusunda endişelerini de vurguladı.


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