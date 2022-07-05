4 Temmuz saldırganının kimliği belirlendi: Saldırı öncesi video yayınlamış

05 Temmuz 2022 Salı, 10:54

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlama töreni sırasında 6 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan saldırganın 22 yaşındaki İtalyan asıllı Robert Crimo olduğu belirtildi.

Zanlı Robert “Bobby” E. Crimo'nun kaçmaya çalıştığı aracında yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

YOUTUBE'DA YAYINLAMIŞ

UsaToday'in haberine göre; polis, saldırganın YouTube'a yüklediği "keşif" ve saldırı anı öncesine ait olduğunu düşündüğü videonun zanlıyı yakalamada etkili olduğunu söyledi.



IMDB'DEKİ İSMİ 'BOBBY'

NY Post'un haberine göre, zanlının sosyal medya ve internet geçmişini araştıran polis, zanlının isminin IMDB'de Bobby Crimo olarak kaydedildiği bilgisine ulaştı.

Polis ayrıca zanlının yayınladığı bir videoda John F. Kennedy’i öldüren Lee Harvey Oswald’a gönderme yaptığını ve kendisini "Awake the rapper" (Rapçiyi uyandır) olarak tanımladığını aktardı.

"YAS TUTUYORUZ"

Kentin belediye başkanı Nany Rotering "Özgürlüğümüzü ve toplumumuzu kutlamak için bir araya geldiğimiz bir günde trajik hayat kayıpları nedeniyle yas tutuyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan ve Chicago Sun-Times gazetesine konuşan Miles Zaremski "Hızlı bir şekilde atılan 20-25 el silah sesi durdum. Bu yüzden tabanca veya pompalı tüfek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Yerel TV kanalı WGN'e konuşan Michael adında bir görgü tanığı ise "Hemen solumuzdaydı ve tekrar saldırdı. Bir kadın yere düştü" dedi.

Highland Park, Illinois’deki dört Temmuz geçit törenine bir çatıdan yağan kurşunlar altı kişiyi öldürdü 38 kişinin yaralanmasına neden oldu. Daha fazla şiddet korkusu nedeniyle bölge genelinde kutlamalar iptal edildi.