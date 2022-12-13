400 göstericiye mahkumiyet

Tahran'daki göstericilerden 400'ü hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 15:25
400 göstericiye mahkumiyet
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İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler kapsamında başkent Tahran'da gözaltına alınanlardan 400'ü hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.

Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ila 10 yıl, 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkum edildi" dedi.

Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.

MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.


İran Tahran Mahkum Mahsa Emini

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