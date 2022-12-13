ABD İran'ı kınadı 'kendi halkından korkmak' dedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İran'daki idamları "İranlı liderlerin kendi halkından korkması" olarak nitelendirdi ve idamları kınadıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'daki gösterilerle ilgili bir kişinin daha idam edilmesini, İran'daki liderlerin, kendi halkından ne kadar korktuğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.
Price, bakanlıkta düzenlediği günlük basın toplantısında, İran'daki gösterilerle ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen 2. idama ilişkin, "Bu gaddarca eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Son idamın kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilmesinin halkı korkutmak amacıyla yapıldığını söyleyen Price, "Bu ilanlar, İran'daki liderlerin kendi halkından aslında ne kadar korktuğunun bir göstergesidir" ifadesini kullandı.
İRAN'DAKİ İDAMLAR
İran'daki gösterilerle ilgili olarak Meşhed kentinde "2 milis gücünü (Besic) öldürme ve 4 kişiyi yaralama" suçlamasıyla idama mahkum edilen Mecid Rıza Rahneverd'in cezası infaz edilmişti.
İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.
Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.
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