400 Viking iskeleti tarihi değiştirdi: İngilizlerin kökeni buraya dayanıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:56

Vikinglerle ilgili yazılan kitaplar, çekilen film ve diziler hatta efsanevi kaynaklar bugüne kadar Vikingleri yalnızca İskandinavya'dan yola çıkıp deniz yoluyla Avrupa ve ötesini yağmalayıp savaşmak gibi emelleri olan vahşi ve barbar bir toplum olarak gösteriyordu.

Avrupa ve Grönland'a dağılmış arkeolojik alanlardan 400'den fazla Viking iskeletinin incelendiği araştırmanın yazarlarından Profesör Eske Willerslev, "Araştırmamız, birçok kişinin kahverengi saçlı olduğu ve İskandinavya'nın dışından gelen genetik akıştan etkilendiği için Vikinglerin modern sarı saçlı imajını bile çürüttü" ifadelerini kullandı.

Spuntik'in aktardığına göre, Tarih araştırmacısı Doç. Dr. Selahattin Özkan, Viking kralı II. Kara Halfdan için yazılan destandaki "Halfdan burada büyüdü. Çok geçmeden güçlendi, serpildi ve 'kara' saçlandı" örneğiyle araştırmaya atıfta bulunarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"VİKİNG KİMLİĞİ DOĞRUDAN BİR ETNİK UNSURA DAYALI DEĞİL"

Yayınlanan makalenin iki önemli sonucu olduğuna değinen Doç. Dr. Özkan, "Vikinglerin hangi rota ve yolları izlediği, hangi ülkelere yerleştiği hangi kıtalar üzerinde izler bıraktığı gibi birçok sorunun cevabını görebiliyoruz" dedi.

Araştırma sayesinde Vikingler'in, Avrupa'da yarı efsanevi olarak yorumlanan kaynaklarda gösterildiği şekilde hareket ettiklerini gördüğümüzü dile getiren Doç. Dr. Özkan, "Buralarda şehirler kurdular, yerleşik hayata geçtiler ve yerel halklarla kaynaştılar. Bu da araştırmanın ikinci sonucunu doğuruyor. Viking kimliği doğrudan bir etnik unsura dayalı değil. Viking kimliği, kültürel ve sosyo-ekonomik bir tanımlama. Bu tanımlamaya etnik köken olarak İskandinavya'da yaşayan bir Germen asıllı halk öncülük etmiş ama bununla da sınırlı kalmamış" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR KÖLELEŞTİRİLMEYLE BU KİMLİK ALTINA GİRMİŞ OLABİLİR"

Yerel halktan birçok kişinin Viking kimliği altında yaşadığına dikkat çeken Doç. Dr. Özkan, "İnsanlar köleleştirilmeyle bu kimlik altına girmiş olabilir. Elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki Avrupa'da halklar birbiriyle çok yakından temas etmiş, kolonileşme ve köleleştirmeyle karışmışlar. Bu makale bize bunu bir bilimsel bir dayanakla göstermiş oluyor" diye konuştu.

"SARIŞIN DEĞİLDİLER"

"Günümüzde İskandinavya'da yaşayan halklar doğrudan Viking kimliğinin sahiplenicisi olamaz. Baltıklarda, Balkanlarda, Batı ve Güney Avrupa'da hatta İngiltere'de yaşayan, İskandinavlara benzemeyen birçok halk da Vikinglerin devamı olabilir" diyen Doç. Dr. Özkan tek fenotipin İskandinavya halklarının olamayacağını, günümüzde yaşayan birçok insanın Vikinglerin soyunu devam ettirebileceğini, her Viking'in sarışın, iri yapılı ve mavi gözlü olamayacağını çünkü diğer milletlerle karıştıklarını dile getirdi.

Vikinglerin kimliklerini aşılayıp yeni bir toplum yapısı oluşturduklarına vurgu yapan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, Ukrayna ve Baltık örneği birer işaret. İrlanda, Grönland ve Fareo Adaları örnekleri ise yerel halkların köleleştirilmesiyle meydana getirilmiş. Bunun yanı sıra kaynaklar, Vikinglerin kendileriyle birlikte aynı yolu çizen farklı insanlara çok fazla yabancı davranmadığını gösteriyor. Yeter ki kendi yöntemleriyle, kendi sahiplikleriyle herhangi bir sorun yaşamasınlar."

"İNGİLİZLERİN KÖKENİ BURAYA DAYANIYOR"

Çalışmanın çok net şekilde ortaya koyduğu konulardan birinin hem kültür hem etimolojik açıdan İngilizlerin, Vikinglere Normandiya üzerinden çok şey borçlu olması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkan, Vikinglerin İngiliz Adası üzerinde kuzeyli bir devlet kurduklarını, 1066 yılında Normandiyalı William'ın adayı fethetmesiyle beraber Normandiya kültürünün İngiltere kültüründe ağır bir etki bıraktığını, hatta İngiliz köklerinin Vikinglerden geldiğini söylemenin yanlış olmayacağını şöyle aktardı:

"İngiltere kültüründe, Fransızca'nın etkisini görüyoruz ancak aynı zamanda Viking etkisini de görüyoruz. Ve bu İngiliz ulusal kimliğini oluşturan son katkıydı, bunun izlerini gen haritası da bizlere gösteriyor. Bu çok ilginç. Bir koloni olmasına rağmen Viking izleri hâlâ İngiltere'de devam ediyor. Günümüzdeki İngiliz hanedanının ilk ismi Normandiyalı William'dı. Bu anlamda hanedanın kendisini dayandırdığı ismin Normandiyalı olması, hatta Normandiyalı William olması da çok ilginç. Çünkü ataları itibarıyla William, Viking soylu bir kişiydi. Kraliyet ailesi de köklerini buraya dayandırmaktadır. Bu sebeple 'İngilizlerin kökleri Vikinglere dayanıyor' demek de yanlış olmaz. Hatta dil bilimciler, etimolojik olarak İngilizcenin bir Anglo-Sakson dilinden daha çok Nordik bir dil olduğunu söylerler. Çok iddialı bir konu ancak tartışmaya değerdir."